‘Substantieel lek’ in Russisch Sojoez-schip bij internationaal ruimtestation ISS

De lekkage bij de Sojoez MS-22 op de livestream van Nasa. Beeld Nasa

Alsof je de tuin besproeit met de tuinslang op douchestand. Zo zag het eruit op de livestream van de Nasa, waar men klaarzat om verslag te doen van de ruimtewandeling buiten het internationaal ruimtestation ISS. Plotseling was echter een lekkage zichtbaar bij het aangekoppelde Russische ruimteschip Sojoez MS-22.

Daarbij vlogen grote hoeveelheden druppels naar buiten. Het ging mogelijk om koelvloeistof uit het ruimteschip dat de twee Russische kosmonauten en hun Amerikaanse collega Frank Rubio eind september nog naar het ISS hadden gebracht, zo speculeerden Nasa-medewerkers op de livestream.

Controleleiders van de missie hadden het over een ‘substantieel lek’, wat later bevestigd werd door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa op de eigen website. De oorzaak van het lek is nog onbekend, maar volgens Nasa zijn de astronauten en kosmonauten aan boord van het ruimtestation niet in gevaar.

Het werk dat Prokopjev en Petelin tijdens hun ruimtewandeling aan de Russische module Naoeka zouden doen, werd vanwege de lekkage uitgesteld.

Terug naar aarde

Het probleem doet zich voor op het Russische deel van het ISS, bij een aangekoppeld Russisch ruimteschip, en dus hebben de Russen de leiding bij het analyseren van het probleem. Dat doen ze onder meer door de locatie van het lek, waaruit inmiddels niet langer zichtbaar vloeistof stroomt, te analyseren met de grotendeels in Nederland ontwikkelde European Robotic Arm. Resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekendgemaakt.

De European Robotic Arm kijkt naar het lek in de Sojoez, zo was te zien op de livestream van Nasa TV. Beeld Nasa

De Soyoez MS-22 moet Prokopjev, Petelin en Rubio op 28 maart 2023 weer terug naar de aarde vervoeren. Of dat nog veilig kan, moet uit nader onderzoek blijken.

Het is niet voor het eerst dat zich problemen voordoen met een aan het internationaal ruimtestation ISS vastgekoppelde Sojoez. In 2018 ontdekten astronauten achter een toilet in het leefgedeelte van een Sojoez-capsule een gaatje van 1,5 millimeter doorsnee. Rusland vermoedde destijds sabotage, maar de toedracht is nooit bekend geworden. Omdat dat gaatje niet in het deel zat dat terugkeert naar aarde, kwam de retourvlucht met de Sojoez destijds niet in gevaar.