Stuurde Poetin zijn dubbelganger naar Oekraïne? Let op de oren!

En wéér dook het gerucht op dat Poetin dubbelgangers inzet. Tijd om eens goed te kijken, met extra aandacht voor de oren.

Poetin ging niet zelf naar Marioepol, maar stuurde een van zijn dubbelgangers naar de door Rusland bezette havenstad. Dat suggereert de tweet die een adviseur van de minister van binnenlandse zaken in Oekraïne deze week de wereld in stuurde. Je ziet foto’s van Poetin op verschillende momenten en locaties, allemaal in zij-aanzicht. ‘Welke denk jij dat de echte is?’, schreef de adviseur erbij.

De Russische president is niet de eerste over wie dit soort geruchten gaan. Een forensisch wetenschapper van Saarland University concludeerde al eens, na analyse van 450 beelden, dat de Iraakse dictator Saddam Hussein dubbelgangers inzette. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Britten een dubbelganger van generaal Montgomery om de nazi’s om de tuin te leiden.

Poetin zelf erkende ooit in een interview dat hem was aangeboden om dubbelgangers te gebruiken. Volgens hem sloeg hij dat voorstel af. Nu is het Kremlin niet de betrouwbaarste bron op aarde, dus laten we toch maar even naar het recente ‘beeldbewijs’ kijken.

Want die dubbele kin in het rechter beeld (stopgezet in een video) van Poetin in Marioepol! Dat moet toch wel een andere man zijn dan op die linkerfoto?

Beeld Twitter

Maar pas op. De Italiaanse factchecker David Fuente ontdekte al snel allerlei eigenaardigheden aan de foto’s die rondgingen op social media, waaronder deze hierboven. Zo is het rechterbeeld gespiegeld en is de linker uit het jaar 2020, waardoor er dus een jongere met een oudere Poetin wordt vergeleken. Bovendien: stop de Marioepol-video op een ander moment en de man op de foto lijkt ineens weer een stuk meer op de Poetin links.

De dataredactie van de Volkskrant zette gezichtsherkenningssoftware in om een ander beeld van Poetin in Marioepol te vergelijken met persfoto’s van hem. Uitkomst: dezelfde man, met 99,9 procent zekerheid. Het Kremlin zou natuurlijk ook wel gek zijn om een dubbelganger richting Oekraïne te sturen met alle gezichtsherkenningssoftware die nu in omloop is. Als zoiets zou uitkomen, sta je ineens bekend als de laffe president die niet zelf naar de stad durft te komen.

En die onderkin dan? Die heeft hij op andere recente foto’s ook, bijvoorbeeld bij zijn ontmoeting deze week met de Chinese president Xi Jinping.

De menselijke blik is makkelijk gefopt, aldus Mark Nixon, expert biometrie aan de Universiteit van Southampton. ‘Mensen concentreren zich op het lichaam en het gezicht’, schrijft hij in een mail, wanneer ik hem vraag naar zijn kijk op de zaak. Waar je volgens Nixon beter op kunt letten, wanneer je met eigen ogen een eerste check wilt doen of het bij twee foto’s om dezelfde persoon gaat: probeer een zij-aanzicht te bemachtigen en let op de oren. Die verschillen flink tussen mensen, blijkt uit forensisch onderzoek. De politie identificeert zelfs weleens inbrekers op basis van hun oorafdruk, als ze aan de deur hebben staan luisteren of er iemand binnen was.

De beelden van het bezoek aan Marioepol zijn wat wazig, maar toch, op het eerste oog: dat zijn de oren van Vladimir Poetin.