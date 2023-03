Strategisch kiezen bij de Amsterdamse scholenloting is niet zonder risico

Zelf kiezen naar welke school je gaat? Voor Amsterdamse kinderen in groep 8 kan dat niet. Omdat sommige middelbare scholen meer aanmeldingen krijgen dan ze plek hebben, zagen de scholenbesturen zich genoodzaakt een loterij op te tuigen. Vanaf komende week leveren zo’n achtduizend leerlingen een voorkeurslijst in, die afhankelijk van het schooladvies kan oplopen tot een toptwaalf.

Toptwaalf! Zelf groeide ik op in Den Helder en daar kon je toen kiezen uit twee scholen. Een wachtlijst was er niet, je koos een school en dat werd ’m dan. Maar nu is mijn oudste dochter aan de beurt, in Amsterdam, waar een groot rad van fortuin bepaalt of je welkom bent op de school van je eerste keuze, of dat je lotnummer dermate slecht is dat je binnenkort tegen je vrienden kunt zeggen ‘ik moet naar het Huppeldepup College aan de andere kant van de stad, mijn tiende keuze’.

Voor ouders en kinderen leidt het tot een hysterische zoektocht. Ga je echt twaalf scholen bezoeken op open dagen? Of zet je onderaan je toptwaalf een paar scholen waarvan je de open dag overslaat, met het risico dat je kind een school krijgt toegewezen waar je überhaupt nog nooit een voet binnen het gebouw hebt gezet?

Een loting, dat is statistiek. En dus circuleren onder ouders video’s en blogs met tips om de plaatsingskans op je favoriete scholen te laten stijgen. Er vallen dit soort zinnen: ‘Regression to the mean lijkt me dan een goede aanname om de natuurlijke toelatingskans in te schatten.’

Strategisch kiezen blijkt mogelijk, onder meer omdat de Amsterdamse scholenbesturen garanderen dat je sowieso een plek krijgt op een van de scholen op je voorkeurslijst. Voor de pechvogels met een slecht lotnummer en alleen nog maar volgeboekte scholen op hun lijst is er dus een escape ingebouwd in het systeem. Bij de populaire middelbare scholen worden dan ‘stoeltjes’ bijgezet waardoor ze wat extra capaciteit krijgen. Vervolgens begint onder de pechvogels een nieuwe loting, waarbij je ineens alsnóg een grote kans hebt om op je eerste, tweede of derde voorkeur te landen.

Van ‘niet geplaatst’ naar ‘grote kans op je topdrie’, dat is interessant natuurlijk. En zo zoemt onder ouders en kinderen rond dat het slim is om lager op de voorkeurslijst scholen te zetten waarvan bekend is dat ze vrijwel elk jaar ruim overtekend zijn. Leerlingen met een vwo-advies gebruiken dan bijvoorbeeld megapopulaire categorale gymnasia om hun lijst ‘op te vullen’. Bij een slecht lotnummer kun je dan niet terecht komen op een school laag op je voorkeurslijst (want die is toch al vol) en krijg je een nieuwe kans in de pechvogelloting met extra stoeltjes bij de scholen hoog op je lijst.

Toch is strategisch kiezen niet zonder risico’s, waarschuwen de auteurs van het evaluatierapport van de laatste loting. Zo kwamen tientallen vwo-leerlingen terecht op een blijkbaar-toch-niet-zo-populair-gymnasium terwijl ze daar gezien hun topdrie helemaal geen trek in hadden. Lekker dan: moet je ineens jarenlang Latijnse en Griekse woorden stampen, alleen omdat je ouders dachten het systeem van de scholenloterij te hebben gekraakt.