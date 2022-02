Storm, regen, mwah… op deze verre wereld is het pas extreem

145 kilometer per uur. Met die snelheid blies de hardste windstoot van storm Eunice vorige week door de Nederlandse straten. Gewelddadig genoeg om bomen te laten ontwortelen, daken van gebouwen te blazen, en vrachtwagens te doen kantelen. De op vier na zwaarste storm sinds 1970.

Maar dan de kosmos. Astronomen onthulden deze week in het vakblad Nature Astronomy hoe het eraan toegaat op de verre wereld WASP-121b, 850 lichtjaar van ons verwijderd. Dat is een afstand waar zelfs het licht 850 jaar over doet (vandaar de naam), en dat licht reist met de maximale toegestane kosmische snelheid. Heel ver weg dus.

Astronomen brachten die planeet in kaart met ruimtetelescoop Hubble en ontdekten dat het een plek is waaraan alles extreem is. Van z’n formaat (bijna tweemaal groter dan zonnestelselreus Jupiter) tot de lengte van z’n jaar (in dertig uur draait hij om z’n ster). Zelfs z’n atmosferische gedrag blijkt van de buitencategorie.

Neem nu de wind. Die zwiept er met ruim 17 duizend kilometer per uur rond, een factor honderd hoger dan windkracht twaalf, de hoogste trede van de schaal van beaufort, geserveerd voor stormen met aardse orkaankracht. Sterker nog: op de planeet raast de wind zelfs nog driemaal harder dan in de Grote Rode Vlek op Jupiter, de grootste storm in ons eigen zonnestelsel.

Computertekening van WASP-121b (rechts) in een baan om zijn moederster (links). Beeld NASA, ESA, and G. Bacon (STSci)

WASP-121b is dan ook geen plek voor mensen, of überhaupt voor leven. Als de wind je er niet kapot blaast, dan doet de extreme temperatuur je wel de das om. De planeet staat continu met dezelfde kant richting zijn moederster gekeerd, zodat het aan die voorzijde een verzengende 2.700 graden Celsius is, een temperatuur waarbij de atomen van onder meer het H 2 O-molecuul (water, dus) per direct als losse legosteentjes uit elkaar vallen. Pas nadat die atomen door de wind weer richting de koudere achterzijde zijn gezwiept, klikken ze weer tot water aan elkaar. Een aanmerkelijk minder vriendelijke variant op het gezapige verdampen, condenseren tot wolken, en naar de grond regenen van onze aardse watercyclus.

Nog zoiets. Aan de achterzijde van de planeet – het is overigens de eerste keer dat astronomen onthuld hebben hoe het er aan de koude keerzijde van zo’n verre gasreus aan toegaat – wordt de atmosfeer bevolkt door exotische wolken vol ijzer en het mineraal korund, de kristallijne vorm van aluminiumoxide, hoofdbestanddeel van edelstenen als robijnen en saffieren. De astronomen denken zélfs dat uit die wolken, op weg naar de voorzijde, regen kan vallen.

Dus de volgende keer dat het KNMI met weerwaarschuwingen op de proppen komt, denk er dan gerust het volgende bij: ach diep in de kosmos, daar waar stormen waaien met de kracht van honderd orkanen en het vloeibare edelstenen regent, dáár is het pas code rood.