Stikstofophef over een Rammsteinconcert? Voor écht groen beleid dient zichtbaarheid niet een primair doel

De vliegtaks vliegt omhoog: waar je nu nog € 7,95 accijns betaalt op een vliegticket wordt dat vanaf komend jaar € 28,58. De Telegraaf verzuchtte afgelopen week hysterisch dat het kabinet groenzuchtig was, geel hesje Jan Dijkgraaf riep van een stijging van ruim 300 procent (het is 259,5 procent) en de NOS sprak over een stijging van bijna 30 euro (het is € 20,63).

Het is procentueel gezien inderdaad een flinke stijging, maar de vorige stijging (van 0 naar bijna 8 euro) was procentueel gezien nog veel groter. Het is nuttiger om naar het absolute bedrag van de accijns te kijken. Om te weten of dat veel of weinig is, is het zinvol dat te vergelijken met de accijns die je met andere vervoersvormen betaalt. Op een liter benzine zit (tot 1 januari) 65,9 cent accijns. Een gemiddelde auto rijdt ongeveer 1 op 15, dus voor elke kilometer autorijden, betaal je ruim 4 cent accijns.

Ga je met de auto van Enschede naar Parijs, van Amsterdam naar Berlijn of van Groningen naar Maastricht en terug dan betaal je dus meer accijns dan met een vlucht. Maar dat is de rekensom als je alleen reist. Ga je met een gezin van vier op pad, dan wordt de vliegtaks vier keer zo hoog, terwijl je met de auto nauwelijks meer verbruikt. Met de auto naar Athene kost ongeveer evenveel accijns als die van vier vliegtickets (en je ziet ook nog eens meer van centraal Europa dan alleen wolken).

Dat het voor arme gezinnen met familie in het buitenland nu nagenoeg onmogelijk wordt de familie te bezoeken, is natuurlijk pijnlijk. Dat tegelijkertijd rijke zakenmannen die op Schiphol overstappen 0 euro vliegtaks hoeven te betalen, is ook niet bevorderlijk voor het draagvlak.

Kritiek op (gebrek aan) klimaatmaatregelen komt niet alleen van mensen die ze te ver vinden gaan. De Formule 1 vond dit jaar weer plaats in de Zandvoortse duinen, en niet iedereen was daar blij mee. Snelle auto’s die schadelijke stoffen uitstoten en een kwetsbaar natuurgebied zijn geen goede combinatie.

Toch leert een rekensom dat het hier wel mee valt: met 20 auto’s en zo’n 150 liter brandstof per auto werd er bij de race zo’n 3.000 liter benzine opgereden (en daarnaast zijn er nog andere vervuilende activiteiten die bij zo’n event komen kijken). Dat is evident niet goed voor de natuur. Maar aan de andere kant: de 100 duizend bezoekers die naar de wedstrijd kwamen, waren vrijwel allemaal met trein of fiets gekomen. Op een Formule 1-vrije zomerse dag staat elke parkeerplaats in Zandvoort vol, en is het verre van ondenkbaar dat die strandgangers tezamen meer dan 3.000 liter benzine verbruiken.

Iets soortgelijks speelde hier in Groningen nadat de Duitse metalband Rammstein, bekend van de uitgebreide pyrotechnics bij de show, had aangekondigd te komen spelen: de Partij voor de Dieren merkte op dat al die vlammen zo’n 5 kilo stikstof uitstoten, en dat een concert zonder vuur vast ook leuk is. Maar ook hier geldt: je hebt waarschijnlijk meer klimaatimpact met minder zichtbare maatregelen – maak het parkeren zo duur dat bijna elke bezoeker de trein neemt – dan met dit. Het Groninger stadsblog Sikkom berekende dat zo’n Rammsteinconcert 0,00000273 procent van de jaarlijkse stikstofuitstoot is.

Als je echt groen beleid wilt maken, dient zichtbaarheid van je acties niet een van je primaire doelen te zijn. Het enige wat telt is hoeveel ze bijdragen om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken.