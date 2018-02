Steun voor aangifte tegen tabaksindustrie groeit: ook Amsterdam en Utrecht doen mee

Volgens een woordvoerder van de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg is het ondertekenen van de aangifte 'een statement'. 'We doen al veel om het roken terug te dringen, en vooral buiten het zicht van kinderen te houden. Zo mag op de ponten over het IJ niet meer gerookt worden, op de buitenweiden van zwembaden niet en op de ijsbaan in het Olympisch Stadion ook niet. We praten nog met Artis en met musea om rookruimten daar buiten het zicht van kinderen te houden.' Roken verbieden in de openbare ruimte is niet mogelijk, zegt zij.



Van der Burg zal geen last hebben van de gemeenteraad. 'Dit past in het beleid tegen roken', zegt fractievoorzitter Reinier van Dantzig van de grootste partij in de raad, D66. Rotterdam, Den Haag en Eindhoven lieten weten 'op dit moment' geen plannen te hebben om de aangifte te ondersteunen.