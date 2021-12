Sterrenregen veroorzaakt in de nacht van maandag op dinsdag kosmische lichtshow boven Nederland

De Meteorenzwerm Geminiden boven Boulder, een stad in Colorado. Beeld Patrick Cullis

Vallende sterren zijn - in tegenstelling tot wat je van de naam zou verwachten - geen sterren. Gelukkig maar, trouwens: een botsing met zo’n loeihete plasmabol zou de aarde niet overleven. In werkelijkheid worden vallende sterren veroorzaakt door kleine stukjes ruimtepuin, van grofweg formaatje zandkorrel, die met zo’n 125 duizend kilometer per uur de bovenste lagen van de aardatmosfeer in knallen.

Daar, op zo’n honderd kilometer boven het aardoppervlak, ver boven de vlieghoogte van een intercontinentale vlucht, drukken die kosmische korreltjes de lucht voor zich zodanig hard samen dat die lokaal heel heet wordt en gaat gloeien. Dat veroorzaakt de flitsjes die je kunt zien. In tegenstelling tot grotere ruimterotsen die als meteorieten op de planeet kunnen inslaan, verbranden dit soort korreltjes overigens al voordat ze beneden zijn.

Geen storende maneschijn

De ‘vallende sterren’ zijn onderdeel van de jaarlijks terugkerende Geminiden. De lichtflitsjes lijken daarbij afkomstig uit het sterrenbeeld Tweelingen (gemini) - vandaar de naam. De ‘piek’ van de sterrenregen, het moment dat je de meeste flitsjes kunt zien, duurt jaarlijks minder dan 24 uur. Dat is in vergelijking met andere sterrenregens zodanig kort dat de timing om de vallende sterren te zien vaak slecht uitpakt. Dit jaar is het hoogtepunt echter precies op een moment dat de maan, met zijn storende licht, al onder is. Wel is er een kans dat bewolking het uitzicht alsnog verpest. Volgens het KNMI is het gedurende de nacht van maandag op dinsdag ‘half tot geheel bewolkt’.

De volgende keer dat de Geminiden weer goed zichtbaar zijn, volgt pas in 2044. En voor omstandigheden net zo goed als deze nacht, moeten we zelfs wachten tot 2064. Wie de wekker desondanks niet wil zetten, kan ook eerder op de avond al geluk hebben. Rond middernacht vallen er al zo’n 25 tot 40 vallende sterren per uur. Omdat de maan dan nog aan de hemel staat, kun je het beste in het oosten kijken. Om de lichtflitsen te kunnen zien, heb je overigens geen verrekijker of telescoop nodig.

Sterrenregens zoals de Geminiden zijn niet alleen mooi om te zien, ze illustreren ook hoe we als mensheid wonen en leven op planeet die als een ruimteschip door de kosmos dobbert. De korrels die onze planeetatmosfeer binnendringen zijn afkomstig van planetoïde Phaethon, een rotsblok met een doorsnede van 5,8 kilometer, dat - net als de aarde - in een baan om de zon draait. Eens per jaar kruist ‘onze’ baan die van de planetoïde en botsen we op de korreltjes die losgekomen zijn van zijn oppervlak. Wie de Geminiden ziet flitsen aan de hemel, ziet dus eigenlijk hoe ons kosmisch thuis door een achtergelaten stofveld veegt.