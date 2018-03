Stephen Hawking, de bekendste natuurkundige van zijn generatie, overleden

Atheïst

Het geloof verwierp hij vooral omdat het op autoriteit gebaseerd is, terwijl wetenschap berust op rede en observatie Paus Franciscus begroet Hawking tijdens een bezoek in het Vaticaan © AP

In 2013 komt zijn autobiografie My brief history uit, waarop de speelfilm The theory of everything uit 2016 wordt gebaseerd - met een verbluffend goed gelijkende hoofdrolspeler Eddie Redmayne. Hawking wordt overladen met academische prijzen en beurzen en eredoctoraten, waaronder een op de pauselijke sterrenwacht van Vaticaanstad. Intussen blijft hij ook wetenschappelijk publiceren, en mengt hij zich nadrukkelijk in de voortdurende debatten over zwarte gaten als informatieverslinders.



Ook buiten de natuurkunde roert Hawking zich in die jaren. Hij waarschuwt voor de ongelimiteerde opkomst van kunstmatige intelligentie en robots, genetisch gemanipuleerde organismen, tegen kernwapens en is een pleitbezorger van reizen naar andere planeten, eventueel om ooit de mensheid te redden. Hawking ijvert voor een normale behandeling van gehandicapten. Hij is somber over een eventuele landing van aliens op aarde. Dan loopt het met de mensheid af als met de indianen toen de Europeanen Amerika ontdekten, vreest hij in interviews.



In 2014 verklaart hij zichzelf officieel atheïst, maar God komt wel geregeld voor in zijn optredens en boeken. Zijn Brief History of Time besluit met de opmerking dat het universum begrijpen hetzelfde is als de geest van God kennen. Uit zijn vergelijkingen voor de oerknal leidde hij af dat God geen keuzevrijheid had als de wetten van de fysica zichzelf in het leven konden roepen. Het geloof verwierp hij vooral omdat het op autoriteit gebaseerd is, terwijl wetenschap berust op rede en observatie. 'De wetenschap zal winnen omdat het werkt', zei hij erover. Niettemin ontmoette hij enkele malen de paus, om hem te informeren over de jongste kosmologische inzichten.