Stem van een van Nederlands eerste Nobelprijswinnaars klinkt na 100 jaar weer

Willem Einthoven (1860-1927) in zijn Leidse lab naast zijn snaargalvanometer. Beeld ANP / Science Photo Library

Boven het geruis en getik uit is hij toch echt te horen. De stem van Willem Einthoven, een Nederlandse arts geboren in 1860. Hij won in 1924 de Nobelprijs voor de Geneeskunde voor de ontwikkeling van de snaargalvanometer, een apparaat dat de elektrische stromen van het menselijk hart registreert. Hiermee nam hij het allereerste elektrocardiogram (ECG) ooit op, tegenwoordig nog steeds een belangrijk meetinstrument voor het herkennen van hartritmestoornissen.

Net zoals bij veel Nobelprijswinnaars van de ‘Gouden Generatie’ – een generatie waarin maar liefst zes Nederlanders binnen twintig jaar een Nobelprijs in ontvangst namen – zijn er alleen geschreven teksten en foto’s van Einthoven overgebleven. Tot een week geleden.

‘Het voelde alsof we een dode weer tot leven wekten’, beschrijft Bart Grob, conservator van Rijksmuseum Boerhaave in Leiden, ‘en dat precies op Halloween’. Samen met audio-archeoloog Tim de Wolf, van het Bureau voor Audio Archeologie, toverde hij vorige week maandag de stem van Einthoven uit een oude wasrol. Deze cilindervormige rol met audio-opnames verstopt in de groeven lag gewoon op ontdekking te wachten in de collectie. Ze maken de opname – voor zover bekend de oudste van een Nobelprijswinnaar – vandaag publiekelijk via de Volkskrant en op de website van Boerhaave.

Het bleek een hele klus om dit voor elkaar te krijgen. Met een speciaal afleesapparaat tastten de onderzoekers zorgvuldig de groeven van de wasrol af. ‘We probeerden het eerst voorzichtig op een stuk van de rol zonder audio-fragmenten’, legt de audio-archeoloog uit, ‘je wil de wasrol niet beschadigen en per ongeluk informatie kwijtraken.’

Maar al snel galmde de stem van Einthoven door de ruimte. ‘Het was alsof hij gewoon naast je zat’, vertelt conservator Grob enthousiast, ‘ik kreeg gelijk kippenvel.’ Ook voor De Wolf was het een magisch moment. ‘Een stem is zo’n groot onderdeel van iemands persoonlijkheid. We hebben nu een beter beeld van wie hij was en hoe zijn dagelijks leven eruitzag.’

Maar wat zegt hij nou eigenlijk? Voor Grob is het duidelijk: ‘In dit fragment horen we hem – in het Duits – praten over de verbinding tussen het ziekenhuis en zijn lab, het Fysiologisch Laboratorium in Leiden.’ In die tijd konden we patiënten nog niet zo makkelijk vervoeren. Om een ECG te maken van een patiënt moest Einthoven een 4 kilometer lange telefoonlijn aanleggen. Via de voorlopers van de elektroden reisde het signaal van de patiënt door de telefoonlijn naar het lab voor analyse. Zo lukte het hem toch om al in 1906 een aantal cardiogrammen van patiënten met hartafwijkingen te maken.

Tussen al het Duits klinken ook een paar zinnen in het Nederlands. Zo is er duidelijk te horen dat hij zich vergist tijdens de opname. ‘Dat moet veranderd worden’, zegt Einthoven meermaals tegen zijn assistent. Ook Nobelprijswinnaars maken fouten.

