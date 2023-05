‘Steentornado’ na lancering megaraket SpaceX zorgt voor schade, milieugroeperingen spannen rechtszaak aan

In de rondte geslingerde stukken beton en metaal die vrijkwamen tijdens de eerste testvlucht met megaraket Starship zorgden volgens milieugroeperingen voor schade aan beschermde natuurgebieden. Zij hebben nu een aanklacht ingediend.

Die aanklacht, onder leiding van de Amerikaanse nonprofitorganisatie Center for Biological Diversity, is overigens niet gericht tegen SpaceX zelf. Het is gericht tegen de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA die de vergunning verleende voor lanceringen vanaf de SpaceX-basis in Boca Chica, Texas.

Vanaf die basis werkt SpaceX aan de ontwikkeling van megaraket Starship, de grootste en krachtigste raket die de mensheid ooit heeft gebouwd, met een laadvermogen dat alle bestaande raketten overtreft. Het schip moet onder meer voor het einde van dit decennium astronauten van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa terugbrengen naar de maan, moet de nieuwe generatie internetsatellieten van SpaceX gaan lanceren, en op termijn zelfs mensen naar buurplaneet Mars gaan vervoeren.

‘Deze zaak gaat om de vraag of we de inzet van de natie om de leefgebieden van wilde dieren en onze kustlandschappen te beschermen, moeten opofferen wanneer we de kosmos willen verkennen’, schrijven de organisaties onder meer in hun aanklacht. ‘We moeten beslissen of we een nalatenschap van zinloze vernietiging willen achterlaten in het verzengende kielzog van raketpluimen.’

‘Steentornado’

De organisaties stellen dat de FAA bij het uitgeven van de lanceervergunning voor SpaceX de Amerikaanse nationale milieuwetgeving overtrad en dragen als argument onder meer de schadelijke uitstoot van broeikasgassen aan en de invloed van de lanceerbasis op de natuur in de omgeving, inclusief ‘de vernietiging van een aantal van de belangrijkste trekvogelhabitats in Noord-Amerika’. De testvlucht van 20 april, waarbij megaraket Starship succesvol het lanceerplatform verliet en kort daarop tot ontploffing werd gebracht, staat in de aanklacht als illustratie van die problemen.

De krachtige motoren onder de eerste trap van de raket brachten op 20 april bijvoorbeeld veel meer schade toe dan verwacht aan de bodem van het lanceerplatform. In een audiochat op Twitter waarbij SpaceX-CEO Elon Musk vorige week terugblikte op de Starshiptest zei hij dat daarbij onbedoeld een ‘steentornado’ onder de raket ontstond. ‘Het was in essentie een door mensen gemaakte zandstorm. Dat willen we niet nog eens veroorzaken.’

Aan het lanceerplatform (links) en de omgeving ontstond veel schade door de wolk steen en puin die werd opgeworpen door de krachtige motoren van megaraket Starship Beeld AFP

Stukken beton en roestvrij staal

In de week na de lancering bevestigde de Amerikaanse Fish and Wildlife Service tegenover ruimtevaartvaksite SpaceNews al dat de brokstukken in een gebied van anderhalve kilometer rond de lanceerbasis terecht waren gekomen, inclusief het nabijgelegen beschermde natuurgebied Boca Chica State Park, waarin verschillende bedreigde diersoorten leven. Daarbij ging het onder meer om stukken beton en roestvrij staal. Een pluim verkruimeld beton liet over een afstand van zo’n 10 kilometer zand en stof achter. De overheidsorganisatie had bij hun controle overigens geen bewijs gezien dat er dieren waren gedood als gevolg van de testvlucht.

In zijn nabeschouwing gaf Musk aan in de toekomst schade aan het lanceerplatform te willen voorkomen. Hij noemde de test vanuit technologisch oogpunt ‘duidelijk geen volledig succes’, maar desalniettemin succesvol. ‘Het doel was om veel te leren, en we hebben veel geleerd.’

Volgens Musk kan SpaceX op z’n vroegst over enkele maanden een tweede lanceerpoging met Starship wagen. Het bedrijf moet nu eerst alle technologische problemen oplossen die tijdens de test aan het licht kwamen. De rechtszaak van de milieuorganisaties zal naar verwachting eveneens minstens enkele maanden duren.