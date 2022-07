Steeds als ik langs huizen met glasgevels op straatniveau fiets, is het één grote parade van gordijnen, afplakplastic en luxaflex

Architecten zijn gek op glas. Sinds het modernisme van Ludwig Mies van der Rohe is het een zeer geliefd bouwmateriaal. Een stalen of betonnen constructie binnen in panden bleek de dragende functie van muren over te kunnen nemen, waardoor volledig glazen gevels mogelijk werden. Uitzicht! Licht! Ruimtelijk gevoel!

Het bracht ons spiegelende wolkenkrabbers en prachtig minimalistische villa’s in de heuvels van Californië, met glas van vloer tot plafond, zodat je in je smoking of cocktailjurk door de kamer schrijdt met een prachtig uitzicht. Goed, er is hier dus sprake van een overdrachtelijke ‘je’, ik schrijd niet door de woonkamer in smoking, ik ga hooguit in pyjama op mijn bek over kinderspeelgoed. Laat staan dat ik een villa in Californië bezit.

Maar we hebben hier in Nederland wel de erfenis van die glazen villa’s: glazen voorgevels van woonhuizen, vlak aan de straat. Dat is een aantrekkelijk idee. Veel licht. Ruim uitzicht op buiten vanuit je woonkeuken of voorkamer. En voorbijgangers vanaf de straat kijken niet aan tegen een dode gevel, maar er is contact met binnen.

Alleen werkt het zo niet. Steeds weer als ik langs huizen en appartementencomplexen met glasgevels op straatniveau fiets, is het één grote parade van gordijnen, afplakplastic en luxaflex.

Want het nadeel van glas is dat het beide kanten op transparant is. Dus waar het idéé is dat je veel licht in en uitzicht vanuit je woonkeuken hebt, is het in de praktijk zo dat voorbijgangers op straat jou meurend in je badjas aan de keukentafel zien zitten. En het onderste deel van de glasgevel geeft jou niet bijzonder veel extra uitzicht, omdat het zo laag zit, maar geeft de buitenstaanders wel zicht op jou, inclusief je blote, in konijnensloffen gestoken, ontbijtbenen. Met glazen gevels op straatniveau voelen bewoners zich bekeken, om niet te zeggen kwetsbaar.

Laten we wel wezen, zo’n glasgevel is prachtig op de dertigste verdieping van een wolkenkrabber met vrij uitzicht over de stad. Of in je villa in de heuvels van Californië. Of in je vinexwoning in de buitenwijken van Purmerend, aan de áchterkant van het huis, met uitzicht op de tuin. Maar geef ons glas van vloer tot plafond in een straat met veel passanten en dan moet het dicht. En zo’n groot glazen vlak met plakplastic of gordijnen maakt het buitenaanzicht eigenlijk veel geslotener – en triester – dan een wat kleiner raam waarbij de gordijnen wel open zijn. Die voorgevels kunnen we maar beter zo ontwerpen dat ze zoveel mogelijk licht binnenlaten en zorgen voor zicht naar buiten, maar dat ze niet zó open zijn dat mensen ze dicht willen zetten met plakplastic of gordijnen.

Dus, architecten en opdrachtgevers, overweeg je een glazen gevel op straatniveau waarachter mensen moeten wonen? Pak je fiets, rij een rondje, kijk om je heen en doe het niet.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk