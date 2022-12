Stamceltransplantatie nu ook in Nederland vergoed voor klein aantal patiënten met zenuwziekte MS

Gregory Martinez (47) kreeg vorig jaar, met geld uit een crowdfunding, in België een stamcelbehandeling. De ziekte lijkt sindsdien bij hem tot stilstand gekomen. De zenuwschade die bij hem is aangericht kan alleen niet meer worden hersteld. Beeld Arie Kievit

Het Zorginstituut heeft het (buitenlands) onderzoek tegen het licht gehouden en concludeert dat een stamcelbehandeling effectief kan zijn bij patiënten met een agressieve, aanvalsgewijze vorm van multiple sclerose, die niet op nieuwe medicijnen reageren. Het gaat om patiënten met een groot risico om snel invalide te worden.

Het besluit kwam tot stand na jarenlange druk van de patiëntenvereniging. ‘Zeven jaar zwoegen heeft nu resultaat’, reageert Jan van Amstel, voorzitter van MS Vereniging Nederland. Artsen en verzekeraars hadden lange tijd bedenkingen maar de laatste jaren werkten de patiëntenvereniging en de MS-neurologen samen om de vergoeding te regelen.

De afgelopen jaren gingen honderden Nederlandse patiënten op eigen kosten naar het buitenland voor een stamceltransplantatie, zegt Van Amstel. Dat leidt niet alleen tot zorgongelijkheid maar ook tot een gebrek aan vertrouwen van patiënten, concludeert de vereniging van neurologen in het rapport van het Zorginstituut. Het is volgens hen niet meer aan patiënten uit te leggen waarom hier geen stamceltherapie kan worden gegeven terwijl die behandeling al jaren beschikbaar is voor onder meer kankerpatiënten.

Laatste redmiddel

Nederland telt bijna 37 duizend MS-patiënten. Bij hen richt het eigen immuunsysteem schade aan in hersenen en ruggenmerg waar ontstekingen de isolatielaag rondom de zenuwbanen aantasten. Uiteindelijk kunnen hun spieren niet meer goed worden aangestuurd. Nieuwe, krachtige medicijnen kunnen bij verreweg de meeste MS-patiënten die ontstekingen remmen. Bij een kleine groep met een specifieke, agressieve variant van de ziekte (RRMS) werkt die medicatie niet en dreigt onherstelbare neurologische schade. Voor hen zou een stamceltransplantatie een laatste redmiddel kunnen zijn. Volgens het Zorginstituut betreft dat jaarlijks tien tot twintig patiënten.

Een stamcelbehandeling kan het immuunsysteem resetten. Met een chemokuur worden de eigen, verkeerd afgestelde, afweercellen vernietigd, waarna patiënten eerder afgenomen stamcellen uit hun bloed terugkrijgen. Die stamcellen moeten een nieuw immuunsysteem opbouwen, dat het zenuwstelsel niet meer aanvalt. Van genezing is geen sprake, benadrukt Van Amstel: zowel de medicatie als de stamcelbehandeling remt alleen de achteruitgang van de patiënten. Schade die al is aangericht kan niet meer worden hersteld.

Bijwerkingen

Een stamceltransplantatie kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, omdat met het (tijdelijk) vernietigen van het immuunsysteem de weerstand van patiënten verdwijnt. Hoge koorts en ernstige infecties liggen dan op de loer. Het Zorginstituut concludeert dat bij de groep ernstig zieke MS-patiënten de gunstige effecten van de stamcelbehandeling opwegen tegen de risico’s. ‘Het gaat vaak om jonge mensen, met kinderen, aan het begin van hun carrière’, verduidelijkt Van Amstel. ‘Voor hen kan de meerwaarde groot zijn.’

Stamcelbehandelingen blijken bovendien ook nog eens een besparing op te leveren in de zorgkosten: de nieuwe medicijnen zijn duur terwijl een stamceltransplantatie maar een keer nodig is. Als jaarlijks 20 patiënten worden behandeld, kan dat ruim 800.000 euro opleveren, becijfert het Zorginstituut.

Van Amstel hoopt dat stamceltherapie in de toekomst voor meer MS-patiënten beschikbaar komt, nu neurologen langzaam vertrouwen in de behandeling krijgen en ervaring opdoen. Een groot Europees onderzoek moet duidelijk maken of een stamcelbehandeling bij patiënten die wel op de nieuwe medicijnen reageren ook een meerwaarde heeft. Van de patiënten die naar het buitenland gaan, behoort het merendeel niet tot de selecte groep die nu in Nederland kan worden behandeld.