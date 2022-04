Springrobot vestigt Supermanachtig record

‘Over een hoog gebouw heen springen in een enkele sprong’. Vergeleken bij de andere krachten van stripicoon Superman – vliegen, lasers uit de ogen schieten, een kogelvrije huid – lijkt z’n sprongkracht wellicht niet het meest indrukwekkende superkunstje. Maar vergis je niet: hoog springen kan behoorlijk handig zijn.

Neem alleen al het onderzoek dat deze week verscheen in vakblad Current Biology, waarin biologen beschrijven hoe mannelijke wielwebspinnen zichzelf de lucht in katapulteren om te ontsnappen aan de de vrouwtjes waarmee ze net seks hebben gehad. Spinnen staan namelijk niet bepaald bekend als gezellige na-de-daadknuffelaars. In plaats daarvan voelen vrouwtjes na de seks eerder een overweldigende kannibalistische drang om hun partner in z’n geheel te verorberen. Best handig dus om je dan zo snel mogelijk uit de spreekwoordelijke voeten te maken.

En hoewel dat in de mensenwereld gelukkig heel anders gaat, is het ook bij ons wel zo fijn dat we kunnen springen. Niet alleen omdat sporten als basketbal, volleybal en handbal anders een stuk minder spectaculair zouden zijn, maar ook omdat wie alleen kan lopen, niet zo gemakkelijk over hoge obstakels komt.

Ziedaar het probleem dat robotingenieurs probeerden op te lossen met een nieuw soort springrobot, die ze woensdag beschreven in het vakblad Nature. Denk daarbij overigens niet aan robots zoals je die kent uit sciencefictionfilms, wezens die als twee druppels water op mensen lijken. Denk zelfs niet aan varianten zoals de tweebenige robot Atlas, van bedrijf Boston Dynamics, die onder meer wereldfaam verwierf met YouTube-video’s waarin hij met zijn robotbenen kleine stukjes springt, de balans van z’n zware metalen lichaam knap bewaart en vervolgens zijn weg over obstakels vindt.

Nee, de robot die de ingenieurs bouwden ziet er eerder uit als een soort inktvis waarvan de pootjes aan elkaar geplakt zijn, zodat een variant op een springveer ontstaat. Daarbovenop zit geen menselijk ogend hoofd, maar iets dat nog het meest weg heeft van de bovenkant van een raket. Een slim knutselwerkje, dat zeker. Maar niet iets dat snel volle bioscoopzalen trekt, of veel menselijke sympathie opwekt.

Toch is wat deze robot presteert behoorlijk bijzonder. Hij kan zo’n 30 meter hoog springen, meer dan honderdmaal z’n eigen lengte. Dat is alsof een volwassen man in één keer over de Euromast springt. Hallo, superkracht!

Wie zo’n robot vervolgens meeneemt op toekomstige bemande maanmissies, een bestemming waar zelfs mensen al huppel-lopen alsof ze springveren onder de voeten hebben, zal ontdekken dat zo’n maf ogend robotje plots 125 meter hoog kan springen, een hoogte die je op aarde tot ruim boven de Dom in Utrecht brengt. In één sprong overbrugt hij op die manier afstanden tot een halve kilometer.

Onder meer handig wanneer je, als een soort technologische superman, razendsnel grote stukken van het maanoppervlak wil verkennen.