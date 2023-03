Sporen van actief vulkanisme ontdekt op Venus

Een 3D-beeld van de Venusvulkaan Maat Mons, gebaseerd op radarwaarnemingen van de ruimtesonde Magellan. Het verticale reliëf is ruim 20 keer vergroot. Beeld NASA/JPL

De ontdekking is bekendgemaakt op een groot congres voor planeetonderzoekers in Texas en wordt deze week gepubliceerd in weekblad Science. De ontdekking geeft meer inzicht in de rol die vulkanisme speelt op een planeet zonder plaattektoniek en continentverschuiving – de geologische processen die verantwoordelijk zijn voor veel vulkanisme op aarde.

Robert Herrick van de Universiteit van Alaska en Scott Hensley van NASA’s Jet Propulsion Laboratory hadden natuurlijk het liefst gedetailleerde foto’s gepresenteerd van grote aswolken en indrukwekkende lavafonteinen. Die zijn echter niet gezien: het oppervlak van Venus wordt aan het oog onttrokken door een permanent gesloten wolkendek. In plaats daarvan ontdekten ze forse veranderingen in het landschap in oude radarmetingen, die zo goed als zeker het gevolg zijn van vulkanische activiteit. Na de aarde en de Jupitermaan Io is Venus nu het derde hemellichaam in het zonnestelsel waar actief gesteentevulkanisme voorkomt.

Radar

Ruim dertig jaar geleden is het Venusoppervlak in kaart gebracht door de Amerikaanse ruimtesonde Magellan met behulp van radar. Daarbij zijn veel gebieden op de planeet twee keer opgemeten, met een tussenpoos van acht maanden. Herrick en Hensley hebben die oude Magellan-waarnemingen nu opnieuw doorgespit, op zoek naar opvallende verschillen.

Op de noordflank van Maat Mons, een vijf kilometer hoge schildvulkaan, ontdekten ze een relatief kleine krater met een diameter van ruim anderhalve kilometer die op de eerste ‘radarfoto’ vrijwel cirkelvormig is. Op foto twee is de krater een stuk groter en onregelmatiger van vorm. Bovendien lijkt hij minder diep, alsof hij gevuld is met lava. Nog wat verder naar het noorden is mogelijk ook een nieuw lavaveld van bijna zeventig vierkante kilometer ontstaan.

Volgens de twee onderzoekers wijst dit alles erop dat Maat Mons nog steeds actief is, net als de grote schildvulkaan Mauna Loa op Hawaii. ‘Het heeft er inderdaad alle schijn van’, zegt vulkanoloog Bernd Andeweg van de Vrije Universiteit van Amsterdam. ‘Het is heel ingewikkeld om zo’n forse verandering in het landschap in zo’n korte tijd op een andere manier te verklaren, al houden de onderzoekers zelf nog steeds een kleine slag om de arm.’

Op de plank

Ook planeetonderzoeker Sebastiaan de Vet van de TU Delft is aangenaam verrast door het resultaat. ‘Mooi om te zien dat er nog steeds nieuwe ontdekkingen gedaan worden op basis van oude waarnemingsgegevens’, zegt hij. ‘Vooral omdat er nog heel veel materiaal op de plank ligt.’

De Vet kijkt met belangstelling uit naar nieuwe ruimtevluchten naar Venus. De Europese ruimtesonde Envision gaat de planeet in de jaren dertig veel gedetailleerder bestuderen, opnieuw met behulp van radar. Dat is dan ruim veertig jaar na de radarmetingen van Magellan.

Als het Venuslandschap in acht maanden tijd al zo’n ingrijpende gedaanteverandering kan ondergaan, moeten de sporen van vulkanische activiteit na veertig jaar helemaal onmiskenbaar zijn. De Vet: ‘Als deze ontdekking gestaafd wordt door waarnemingen van toekomstige ruimtemissies, zou dat natuurlijk fantastisch zijn.’