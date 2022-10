Spinozapremiewinnaar Klaas Landsman: een rationele denker, met een filosofisch temperament

Natuurkundige Klaas Landsman ontvangt dit jaar de Spinozapremie, de belangrijkste Nederlandse wetenschappelijke prijs. Beeld Linelle Deunk

De rol van toeval in het universum is een van Klaas Landsmans grote fascinaties. Had de hoogleraar mathematische fysica (Radboud Universiteit) net een andere schaakzet gedaan in zijn jeugd, dan had wellicht geen wetenschappelijke carrière maar een schaakcarrière gevolgd, schrijft hij in zijn boek Naar alle onwaarschijnlijkheid. En na zijn scheiding wilde Landsman niet op datingsites, hij liet de liefde liever aan het toeval over. Zo geschiedde: op de veerboot vanaf Schiermonnikoog leerde hij zijn huidige partner Edith de Jong kennen. Ze verbaasde zich erover dat Landsman en zijn twee puberzonen niet achter schermpjes zaten, maar verzonken waren in een boek. ‘Wat een verademing, dacht ik meteen, bij hem wil ik zijn’, herinnert ze zich.

Op 5 oktober ontvangt Landsman de Spinozapremie, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap, onder meer vanwege zijn wetenschappelijke werk over waarschijnlijkheid en de manier waarop hij verschillende wetenschappelijke disciplines combineert. De prijs van 2,5 miljoen euro heeft Landsman verdiend, zeggen mensen om hem heen. ‘Hij heeft een zeer brede interesse en heeft van alles wat hij bestudeert een zeer diepe kennis. Dat is zeldzaam’, zegt collega Walter van Suijlekom. Landsman is van huis uit natuurkundige en meandert tussen verschillende vakgebieden: van de theoretische fysica en de wiskunde tot de filosofie en wetenschapsgeschiedenis.

Landsman (Nijmegen, 1963), groeide in Amsterdam op in een katholiek gezin en had één broer. Hij doorliep de middelbare school bij de strenge Jezuïetenpaters van het Ignatiuscollege. Broer Frank: ‘Toen las hij al Schopenhauer en Wittgenstein.’ Studeren (vaak gekleed in spijkerbroek en Che-Guevarashirt) en promoveren deed hij eveneens in de hoofdstad, in de natuurkunde (alles cum laude). Daarna vertrok hij naar Cambridge en Hamburg. Na acht jaar keerde hij terug naar Amsterdam, werd hoogleraar, en verhuisde in 2004 naar de Radboud Universiteit. Landsman heeft twee zoons.

De Nijmeegse hoogleraar is met name geïnteresseerd in de zogeheten grondslagen van de wis- en natuurkunde. Oftewel: welk soort formules beschrijft de wereld het volledigst? Zijn dat de klassieke vergelijkingen van Einstein en Newton – waarbij plaats en tijd van deeltjes volledig te bepalen (in vaktaal: gedetermineerd) zijn – of die van de quantummechanica van Bohr, waarbij alles van waarschijnlijkheden afhangt. Radboud-bètadecaan De Jong: ‘Hij kiest dan niet de voor de hand liggende benadering, maar pakt zo’n probleem aan met een ongebruikelijke methode. Vervolgens blijkt zijn beschrijving wiskundig heel exact te zijn.’

Het lot

Die fundamentele vragen raken ook aan de filosofie. Wat is de werkelijkheid? Bestaat vrije wil? Daarover publiceert Landsman eveneens. ‘Natuurkundigen willen nog weleens makkelijk ongefundeerde filosofische uitspraken doen’, zegt Jeremy Butterfield, hoogleraar filosofie van de natuurkunde in Cambridge. ‘Landsman daarentegen bestudeert uitgebreid wat er al geschreven is in de wijsbegeerte en haalt dat aan.’ Hij heeft een filosofisch temperament, vult bevriend filosofiehoogleraar Christoph Lüthy (Radboud Universiteit) aan. ‘Over wat ‘toeval’ inhoudt hebben we boeiende discussies en gaven we ook samen college. Het omvat een hoop verschillende verschijnselen zoals het lot en de samenloop van omstandigheden.’

Landsman kan scherp uit de hoek komen. Bijvoorbeeld als het gaat om universitair beleid, dat in zijn ogen te prestatiegericht is. ‘Het excellentie-fetisjisme is inmiddels zo ver doorgeslagen’, schreef hij ooit in een essay over evaluaties van academische afdelingen, ‘dat een groep die lager scoort dan het maximum van 5 ofwel in een sterfhuisconstructie wordt geplaatst, ofwel direct van decaan of CvB (universiteitsbestuur, red.) het genadeschot krijgt’. Die directheid kan intimiderend overkomen, zeggen collega’s Van Suijlekom en De Jong. ‘Hij geeft zijn mening altijd ongezouten’, zegt die laatste. ‘Ik waardeer dat juist, want hij heeft nooit een verborgen agenda.’

Bovendien, benadrukt hij, speelt Landsman nooit op de persoon, ook niet in vakinhoudelijke discussies. ‘Zo denkt hij dat onder de quantummechanica nog een deterministische laag zit waarin toeval geen rol speelt. Ik zie dat fundamenteel anders, maar dat leidt niet tot frictie.’ Door zijn rationele denkwijze, zegt de decaan, heeft de hoogleraar wel wat minder gevoel voor de politieke compromissen die bestuurders soms moeten sluiten.

Landsmans enthousiasme compenseert dat. Hij zette wiskundetoernooien op voor middelbare scholieren en bracht mede daardoor de Nijmeegse opleiding wiskunde weer tot bloei. Door zijn grote internationale netwerk wist hij bovendien andere topwetenschappers naar Nijmegen te halen.

Tientallen boeken

Die inzet voor zijn vakgebied beperkt zich niet tot de academische ivoren toren. Landsman is een begenadigd schrijver met tientallen essays en publieks- en vakboeken op zijn naam, waaronder een over Newton, zijn grote voorbeeld. Naar alle onwaarschijnlijkheid begint met een anekdote over hoe hij door zijn ex-vrouw gebeld wordt tijdens een uitvaart: ‘Op het hoogtepunt van de mis sprak de priester (…) de troostende woorden die de lovenswaardige kant van het christendom op niet te overtreffen wijze samenvatten: ‘Je kunt niet buiten mijn liefde vallen’. Precies op dat moment begon mijn telefoon te trillen.’

Dat talige, denkt broer Frank, heeft hij van hun moeder Joke Fehmers, jarenlang NRC-journaliste. ‘Ook bij een wetenschappelijk artikel of presentatie weet hij meteen de aandacht te grijpen, met een stelling of historisch verhaal’, zegt Van Suijlekom. Zo begint hij een recente publicatie (getiteld Randomness? What randomness?) met een citaat van Einstein uit 1926: ‘De quantummechanica dwingt veel respect af. Maar een innerlijke stem zegt me dat het niet the real McCoy is.’

Toch kan hij in het openbaar ook wat onhandig zijn, zegt zijn partner Edith de Jong. ‘Bellen laat hij liever aan mij over, bijvoorbeeld voor het bestellen van Bossche bollen, waarop hij zichzelf trakteerde na de toekenning van zijn Spinozapremie. En op borrels denkt hij al snel: hoe kom ik hier weg?’ Een vriendschap met Klaas is ook bijzonder, vult vriend Lüthy aan. ‘Gesprekken zijn nooit banaal, er moet steeds een diepgravende vraag worden beantwoord.’ De tegenstrijdigheden die Landsman in zich verenigt, zegt decaan De Jong, rijmen eigenlijk prachtig met de ambiguïteit van de quantummechanica zelf, waarin de hoogleraar zo graag zijn tanden zet.