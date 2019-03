Spermadonoren van voor 2004 kunnen terugkomen op besluit en alsnog anoniem blijven voor nageslacht

Voor de IVF-bevruchting van een eicel worden bevroren buisjes sperma uit een vat met stikstof gehaald. Beeld Muller, Frank

Dit blijkt uit een brief van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de vruchtbaarheidsklinieken. Kinderen geboren uit donorsperma kunnen na hun 16de bij de kliniek de gegevens van de donor opvragen. Sinds 2004 is dat een wettelijk recht en moeten de donoren bekend zijn.

Voor kinderen die eerder met donormateriaal geboren zijn, geldt een grijs gebied. De nieuwe instructie van De Jonge kan pijnlijk zijn voor kinderen van wie de ouders uitdrukkelijk kozen voor een donor die had aangegeven dat hij zich later bekend wilde maken aan het nageslacht, maar daar nu op terugkomt. Dat erkent een woordvoerder van het ministerie: ‘De donor van voor 2004 kan terugkomen op zijn eerdere besluit. Dit is spijtig, maar in overeenstemming met de wet die donoren van voor 2004 recht op anonimiteit geeft.

De gegevens van donoren worden sinds 2004 centraal opgeslagen. Daar kunnen kinderen de donoren later opvragen. Het was de bedoeling dat daar ook de gegevens van donoren van voor 2004 terecht zouden komen met de keuze die de donor had gemaakt, wel of niet bekendmaken aan het nageslacht. Maar dat is niet gebeurd. Vandaar dat De Jonge nu een instructie aan de klinieken stuurt.

De Jonge verwacht overigens dat meer donoren zich bekend zullen maken: ‘Voor een grote groep donorkinderen is het belangrijk te weten van wie zij afstammen. De werkafspraken kunnen hieraan een bijdrage leveren, doordat zij ertoe kunnen leiden dat meer donoren van voor 2004 aangeven bekend te willen worden’, zo schrijft hij de klinieken.

Om er meteen aan toe te voegen dat donoren ook anoniem kunnen blijven: ‘Wellicht ten overvloede wil ik nog vermelden dat donoren, betrokken bij behandelingen van voor juni 2004, uiteraard anoniem kunnen blijven. Zonder schriftelijke toestemming van de donor mogen nooit persoonsidentificerende gegevens worden verstrekt door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) aan donorkinderen; ook niet wanneer donoren niet reageren op een brief van de Sdkb of wanneer zij zijn overleden.’