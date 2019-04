SpaceX maakt ‘testvlucht’ met Marsraket

De Starship Hopper. Beeld AP

De Hopper is een prototype voor de Starship, een grote shuttle die in 2024 de eerste mensen moet afzetten op Mars. De raket zat bij de test met grote kabels vastgeketend aan het lanceerterrein, dus hoger dan enkele meters kwam hij niet – als hij überhaupt al van de grond kwam.

Zo kan SpaceX een volledige systeemtest toen, zonder de risico’s van een echte landing. Het bedrijf voerde zo’n ‘statische test’ al eerder uit op de Falcon 9, in 2009. Een grote kraan hield de eerste trap van het lanceervoertuig toen stevig vast terwijl de motoren op volle kracht aangingen. Later moet de Hopper kilometers hoog gaan vliegen.

Zakenman Elon Musk richtte SpaceX op in 2002 met als doel de mensheid naar Mars te brengen. Het bedrijf meent dat het koloniseren van Mars van groot belang is voor het overleven van de mensheid. Sinds de oprichting werkte het bedrijf aan raketten om ruimtevoertuigen in een baan om de aarde te krijgen. De nieuwe Starship moet een stap verder gaan: een vijfdaagse reis om de maan en later een reis van circa zes maanden naar Mars.

Sciencefiction

De Hopper oogt alsof het rechtstreeks uit een oude sciencefictionfilm is getrokken. Een groot cilindervormig lichaam met vier staartvinnen, in totaal 40 meter hoog. Het prototype zou eerst nog een grote puntneus krijgen, maar deze brak in januari af door harde wind op de bouwplaats. Deze neus is vervolgens niet meer teruggeplaatst. De grotere Starship wordt 55 meter hoog en eenmaal bevestigd het op een lanceerraket, zal het geheel 118 meter hoog zijn. Ter vergelijking: de Dom van Utrecht is zes meter kleiner.

Het voertuig moet lange vluchten door de ruimte kunnen doorstaan en honderd passagiers meenemen. Na zo’n vlucht moet de Starship kunnen landen en weer opnieuw opstijgen. ‘Dat ze hem in de ruimte gaan krijgen, geloof ik wel’, reageert ruimtevaartconsultant Erik Laan. ‘Maar de grote uitdaging is om Starship vanuit de ruimte heelhuids weer op aarde te laten landen’. Starship is namelijk gebouwd van roestvrij staal, wat een lager smeltpunt heeft dan bijvoorbeeld het materiaal waarvan het hitteschild van de Space Shuttle is gemaakt.

Zweten

Om smelten te voorkomen ontwikkelt SpaceX een nieuwe techniek: ‘zweten’. Op hete plekken komt gekoelde vloeistof uit gaatjes in de buitenwand. Deze vloeistoffen moeten Starship beschermen tegen de hitte, maar deze techniek is nog nooit eerder toegepast. ‘Theoretisch kan het, maar dan moet je dat goed testen. Daar is de Hopper ideaal voor’, stelt Laan.

De test was zonder de afgebroken neusvleugel wel incompleet, meent Laan. Elon Musk stelde dat de neus niet nodig was voor de korte vlucht, maar de consultant is het daar niet mee eens. ‘Je hebt bij deze vlucht dan wel geen last van windstromen, maar je mist nu wel het gewicht dat die neus met zich meebrengt.’ Dat gewicht moeten ingenieurs nu compenseren met een ander gewicht.

Als het prototype werkt en SpaceX kan verder met de grotere Starship, staat er in 2023 de eerste bemande vlucht op de planning. In september maakte Musk bekend dat Japanse miljardair Yusaku Maezawa de eerste stoelen voor deze vlucht heeft geboekt. Die planning kan nog lastig worden, stelt Laan. ‘Als het concept voor de koeling niet werkt, moet je een geheel nieuw ontwerp bedenken. Dat kan flink wat vertraging opleveren.’