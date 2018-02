SpaceX lanceert met succes de krachtigste raket ter wereld

De auto zal de komende millennia in grote ellipsen cirkelen tussen de zon en Mars

Tijdens de eerste fase van de klim koppelden de buitenste twee raketten zichzelf los om gezamenlijk terug te zeilen naar de plaats van vertrek, om enkele minuten later in een raketballet voor twee exact gelijktijdig rechtstandig te landen. Het middelste deel van de raket zou enkele honderden kilometers verderop in zee op een drijvend ponton moeten landen. Of die landing is geslaagd, was gisteravond laat niet meteen duidelijk.



De lancering, die rechtstreeks op internet en op tv werd uitgezonden, was ook vanuit de ruimte te volgen, via camera's die op de raketten zijn gemonteerd. Nadat de beschermende schilden waren afgeworpen, werd de rode Tesla Roadster zichtbaar, terwijl deze op de tweede rakettrap van de aarde weg vloog, op weg naar een baan om de zon, waar de auto de komende millennia in grote ellipsen zal cirkelen tussen de zon en de baan van Mars.



Lees verder onder de video