SpaceX lanceert 60 internetsatellieten – en dat worden er nog veel meer

De Falcon-raket van SpaceX gaat op weg naar de ruimte na lancering vanaf Cape Canaveral in Florida. Beeld AP

Elon Musk, baas van SpaceX en grote-dromen-dromer, verwacht dat zijn bedrijf uiteindelijk 12 duizend van dit soort satellieten zal lanceren om overal op aarde snel internet te kunnen leveren. SpaceX heeft al een vergunning om in de Verenigde Staten het ‘ruimte-internet’ aan te bieden. Totale kosten zijn omgerekend bijna 2,7 miljard euro. Musk denkt met het nieuwe netwerk een bedrijfsonderdeel te ontwikkelen dat de winstgevendheid van SpaceX kan verhogen.

De satellieten vliegen op zo’n 550 kilometer hoogte. Dat is hoger dan het internationale ruimtevaartstation ISS (400 kilometer), maar veel lager dan de meeste andere actieve satellieten die nu om ons heen cirkelen. De satellieten vliegen zo laag om de verstoring van het internetsignaal zo klein mogelijk te houden.

Botsingen vermijden

SpaceX is niet het enige bedrijf met ruimte-internetplannen. Het Britse OneWeb heeft in februari al zes vehikels de ruimte in geschoten, webgigant Amazon heeft plannen 3.200 satellieten naar boven te sturen. Om botsingen en de desastreuze gevolgen daarvan op aarde te voorkomen, zijn de SpaceX-voertuigjes voorzien van detectiesystemen die ze moet laten uitwijken als zij in de baan van ruimtepuin terechtkomen. Ook zal 95 procent van het materiaal in de dampkring verbranden bij een eventuele crash op onze planeet.

De Falcon 9-raket, die vertrok vanaf lanceerbasis Cape Canaveral in de staat Florida, had de zwaarste lading van alle vluchten in de geschiedenis van SpaceX. Al een uur na lancering werden de eerste satellieten losgelaten.