Soms is loten misschien eerlijker. Hoe kun je willekeur inzetten in een selectieprocedure?

De afgelopen weken was ik in Heidelberg als Gastprofessorin (als ik Paulien Cornelisse was, schreef ik een column over dit heerlijke woord en andere prachtige eigenschappen van de Duitse taal). Ik belandde bij allerlei bijeenkomsten, zo zat ik maandagavond bij een interdisciplinair seminar over de vraag hoe je willekeur kunt gebruiken om beter om te gaan met onzekerheden. Een van de gedachten die voorbijkwam, was dat je soms dingen niet zo precies kunt meten en dat loten dan misschien eerlijker is dan selecteren op basis van metingen vol onzekerheid. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

We kregen een voorbeeld om in groepjes aan te werken: stel dat je vijftig kandidaten kunt selecteren, maar dat er tweeduizend aanmeldingen zijn. Hoe zou je willekeur in de selectieprocedure kunnen inzetten? Je kunt hierbij denken aan sollicitaties, beursaanvragen of studenten die zich aanmelden voor een gewilde studie. Of iets anders waarbij je slechts vijftig plekken hebt en tweeduizend mensen die zo’n plek willen.

Ik ging aan de slag in een groepje met een historicus, een antropoloog en een informaticus. De historicus bracht in dat loten voor belangrijke taken vroeger veel normaler was, maar dat we onszelf als ‘rationeel’ zijn gaan zien en dat willekeur daar niet meer bij past. De informaticus betoogde dat het juist rationeel is om te loten als verschillen eigenlijk te klein zijn om goed te meten. De antropoloog vroeg zich af wanneer loten voor mensen als eerlijk voelt. Ik bracht de anekdote in over de recruiter die de helft van de sollicitatiebrieven weggooit ‘omdat hij geen mensen zonder geluk wil aannemen’. Dat vonden we unaniem géén goede procedure. Maar hoe moest het dan wel?

Uiteindelijk kwamen wij op een combinatie van beoordelen en loten. Een commissie moest de tweeduizend brieven verdelen in drie categorieën: een kleine groep excellente kandidaten kreeg ‘zeker toelaten’, een middengroep ontving ‘misschien wel, misschien niet’ en een derde groep viel af met als oordeel ‘zeker niet’. In de middengroep wilden we loten voor de overgebleven plaatsen, maar hoe gingen we dat doen? Kreeg iedereen dezelfde kans? Of wilden we een gewogen loting waarbij de betere kandidaten meer kans hadden? De antropoloog begon glazig te kijken. De informaticus opperde om de middengroep willekeurig te verdelen in net zoveel groepjes als er nog lege plaatsen waren en dan per groep de beste te kiezen. Toen keken zowel de historicus als de antropoloog glazig.

Terug in het seminar verbaasde het me dat de andere groepen heel andere oplossingen hadden bedacht. Eén clubje was bijvoorbeeld op het idee gekomen om de criteria waarop de kandidaten konden worden beoordeeld te verloten over de commissieleden. Een commissielid moest dan alle voorstellen op dat ene criterium beoordelen en de oordelen werden daarna op de klassieke wijze gecombineerd. Een econoom wierp tegen dat dit erg inefficiënt was omdat de commissieleden dan nog steeds alle kandidaten zorgvuldig moesten beoordelen. Een informaticus vroeg of je hierbij niet het probleem met meetonzekerheid hield dat je nu net wilde oplossen met een lotingselement.

We kwamen er niet uit binnen dit seminar, maar meer nog dan de verschillende ideeën over lotingen neem ik mee naar Nederland hoe goed het is om dit soort discussies te houden met – al dan niet willekeurig gekozen – experts vanuit verschillende achtergronden.