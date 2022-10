Sociale ­media zonder regels zijn een droom voor Elon Musk. Daar kan niets goeds van komen

Hoeveel socialemediaplatformen zonder regels kan een samenleving aan? We hadden al een tijdje niets van het onder Trump-aanhangers populaire Twitter-alternatief Parler gehoord, maar deze week stond het alt-rightplatform ineens weer in het centrum van de belangstelling. Rapper en bipolair warhoofd Kanye West lijft het platform namelijk in. De huidige baas is daarmee in zijn nopjes en rapt, pardon rept, in een persverklaring meerdere keren over Parler als ‘oncancelbaar’ medium. Voor wie het niet weet: cancelen is in sommige kringen het ergste wat er bestaat. Zij vinden dat de vrijheid van meningsuiting absoluut is en dat dus alles gezegd mag worden.

Hoe Parler, dat tijdelijk van de aardbodem verdween nadat het platform een belangrijke rol had gespeeld bij de bestorming op het Capitool in januari 2021, dit precies voor zich ziet, is onduidelijk, maar vermoedelijk gaat het meer om de stoere boodschap. Ye (zoals West zich nu noemt) zelf heeft overigens recentelijk aan den lijve ondervonden hoe het voelt om gecanceld te worden. Na een serie antisemitische uitspraken knikkerde zowel Twitter als Instagram hem (tijdelijk) van hun netwerk.

Rapper Kanye West lijft Twitter-alternatief Parler in. Het alt-rightplatform is populair onder Trump-aanhangers. Beeld GC Images

Dat soort uitspraken zal hij op zijn eigen netwerk zonder problemen kunnen doen. ‘In een wereld waar conservatieve meningen als controversieel worden beschouwd, moeten we ervoor zorgen dat we onszelf zonder beperkingen moeten kunnen blijven uitdrukken’, aldus Ye. Parler mag anders doen geloven, maar erg uniek is het platform trouwens niet in zijn belofte. Gab, Truth Social (de tot nu toe weinig succesvolle poging van Trump), allemaal bedienen ze het uiterst rechtse spectrum van de onlinewereld.

Maar de grootste concurrentie kan het misschien wel van Twitter krijgen, mocht Musks overname inderdaad definitief worden. Want ook Elon Musk is een aanhanger van het vrije woord. Of liever: heeft een bloedhekel aan regels en beperkingen, zeker als hij er zelf last van heeft. Ye werd alweer door Musk op Twitter verwelkomd (‘Welkom terug, mijn vriend!’), terwijl hij voor Trump ongetwijfeld ook weer een plekje zal inruimen. Twitter zal dan, net als Parler, een plek zijn waar vrijwel alles kan worden gezegd.

Welcome back to Twitter, my friend! — Elon Musk (@elonmusk) 8 oktober 2022

Een wereld zonder regels is voor libertariërs als Musk een droom. Maar het is een illusie dat dat werkt. Voordat je het weet, verwordt Twitter tot een plek waar mensen elkaar schuimbekkend in de haren vliegen, elkaar dood wensen en raaskallen over een kwaadaardige elite van reptielachtige buitenaardse wezens die, vermomd als mensen, de onwetende en hardwerkende burgers hun wil opleggen. O, wacht, dat is Twitter nu al.

Gelukkig is Twitter geen afspiegeling van de echte wereld. Toch blijkt de Nederlandse overheid op grote schaal tweets op te slaan en te analyseren om te zien hoe haar beleid bij de bevolking valt, zo bleek deze week uit onderzoek van Trouw en ict-vakblad AG Connect. Twitteraars hebben daar geen toestemming voor gegeven en dan mag zo’n analyse volgens privacy-experts helemaal niet. Regels, ook hier weer. Twitteraars kunnen niet zonder, de overheid ook niet. Maar dan moet ze zich er wel aan houden.