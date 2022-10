Snel maatregelen om hoeveelheid pfas in Nederlands drinkwater te verminderen

Een waterkraan tijdens de opening van Nationale Kraanwaterdag. Beeld ANP

Wat is pfas?

Pfas is een verzamelnaam voor chemicaliën die in talloze producten zitten, van voedselverpakkingen tot smeermiddelen, vanwege hun gunstige eigenschappen, zoals hittebestendig en vuil- en vetafstotend.

Nadeel is dat de chemicaliën amper afbreken en zich dus blijven ophopen in het milieu. De stoffen belanden daar door uitstoot van fabrieken of wanneer pfas-houdende producten bij het afval terechtkomen. Uiteindelijk krijgen mensen ook pfas binnen, bijvoorbeeld via vervuilde grond, gewassen, water of het voer dat dieren eten die bij ons op het menu staan.

Hoe zit het met pfas in het drinkwater?

Mensen krijgen vooral pfas binnen via voedsel, maar deels ook via water. Met name drinkwater dat is gemaakt van rivierwater bevat relatief veel pfas, blijkt uit het nieuwe onderzoek. Bij ruim de helft van de metingen in dit drinkwater is de concentratie hoger dan het RIVM adviseert. Bij drinkwater van grondwater is dat het geval bij 1 op de 10 metingen. Met name in het westen van het land wordt drinkwater gemaakt van rivierwater.

Het RIVM adviseert dat mensen via drinkwater niet meer pfas binnenkrijgen dan 20 procent van de gezondheidskundige grenswaarde. De overige 80 procent kunnen mensen via andere bronnen binnenkrijgen.

Als pfas eenmaal in het water zit, is het er bijzonder lastig uit te krijgen. Het is mogelijk met hele fijne membraamfiltratie, maar dat is kostbaar. Ook thuis koken helpt niet om pfas uit het water te krijgen. Volgens de wetenschappelijke consensus is de beste koers voorkomen dat het spul überhaupt in het water komt. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) laat in een reactie weten de vergunningen voor het lozen in afvalwater per direct aan te scherpen. Volgens een woordvoerder van het ministerie zullen ‘tientallen’ bedrijven hierdoor hun werkwijze moeten aanpassen.

Ondanks de zorgen over pfas benadrukt het RIVM dat Nederlands kraanwater veilig is om te drinken. In een vergelijkend onderzoek tussen landen in het wetenschappelijk tijdschrift Science uit 2016 scoorde het Nederlands drinkwater bijzonder goed. De onderzoekers prezen onder meer dat Nederland erin slaagde de kwaliteit van het drinkwater op orde te krijgen zonder chloor toe te voegen.

Waarom zijn pfas schadelijk voor de gezondheid?

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA kwam twee jaar geleden tot een nieuwe grenswaarde voor deze stoffen. Wie langdurig wekelijks meer dan 4,4 nanogram pfas per kilogram lichaamsgewicht binnenkrijgt, loopt volgens de Europese norm een verhoogd risico op gezondheidsschade.

Wetenschappers maken zich met name zorgen over het effect op ons immuunsysteem. Zo tonen studies van de Universiteit van Harvard en de Duitse overheidsinstantie BfR aan dat een relatief hoog pfas-gehalte in het bloed van jonge kinderen gepaard gaat met een zwakkere reactie van het immuunsysteem op vaccinaties. Ook uit voorzorg is het goed de hoeveelheid pfas die mensen binnen krijgen te beperken, zei emeritus hoogleraar toxicologie Martin van den Berg eerder in de Volkskrant. ‘Natuurlijk zijn er nog allerlei onzekerheden, maar we willen niet over dertig jaar erachter komen dat de gezondheid van generaties schade heeft opgelopen door pfas. Want dan ben je te laat: dat spul breekt pas af na decennia.’