Snakerij: ondeugende rijmpjes en schuine mopjes

Bert Sliggers is de grootste eroticaverzamelaar van Nederland. In een zijkamer van zijn Haarlemse bovenwoning heeft hij een bonte verzameling aan zwoele blikken, krappe korsetten en zwiepende penissen. De fraaiste erotiek is gebundeld in een boek en tentoonstelling.



De verschijning van het overzichtswerk 'Onder de toonbank' voelt bijna als de afsluiting van een tijdperk. Want een boek als dit komt niet meer zomaar in de boekhandel te liggen. Onno Blom leidt u door de erotiek in de Nederlandse literatuur.



Boekhandels hebben nog maar weinig boeken met en over erotiek in de schappen. Want tja, internet hè, en waar laat je ze? De Amsterdamse boekhandel Mendo is een 'visuele boekhandel'. Dat betekent: wél veel foto's, soms wat naakt, en af en toe seks. Maar giebelende meiden of blozende jongens ziet mede-eigenaar Joeri Worm niet vaak. De meeste bezoekers bekijken de naakte mannen en vrouwen alsof ze door de Ikea-catalogus aan het bladeren zijn. (+)



**Met de Volkskrant naar de tentoonstelling Porno op papier**

Op woensdagavond 25 april stelt Museum Meermanno in Den Haag de tentoonstelling Porno op papier open voor een selecte groep Volkskrantabonnees. Stella Bergsma, bekend van het rubriek 'Lexicon der onterecht vergeten woorden', gaat deze avond in discussie met de samenstellers van de tentoonstelling. Aanwezigen ontvangen het overzichtswerk Onder de toonbank. U kunt zich hier inschrijven.