Slimme hond, slimme mondkapjes en slimme wc’s: de oogst van de grootste techbeurs CES

De grootste technologiebeurs ter wereld, de CES, is dit jaar voor het eerst volledig online. Een selectie van de vernieuwendste en vermakelijkste gadgets.

Ook voor ’s werelds grootste techbeurs, de CES, is dit jaar alles anders. Voor het eerst maken de hoogpolige tapijten van de uitbundige hotels in Las Vegas plaats voor virtuele persconferenties. De gigantische conferentiehallen zijn vervangen door websites waarop de nieuwste vindingen in de etalage staan. Het is behelpen, maar de editie van 2021 heeft genoeg te bieden.

Natuurlijk zijn er ook deze keer primeurs: nieuwe chips, laptops, tv’s, koptelefoons, drones, noem maar op. Verder zijn de meeste grote fabrikanten wel present, zoals Samsung (onder andere met tv’s en een serie huishoudelijke robots), LG (mobiel met oprolbaar scherm, nog meer tv’s), Intel (nieuwe chips) of Sony (eigen drone). En net zoals in de voorafgaande editie presenteren Nederlandse start-ups zich onder één gemeenschappelijke paraplu. Dit jaar zijn dat er negentig, waaronder meerdere die zich bezighouden met quantumtechnologie.

De belangrijkste thema’s zijn niet veel anders dan vorig jaar: 5G, autonome auto’s, robots (zoals de Samsung Bot Handy die een glas wijn kan inschenken of de afwasmachine uitruimen) en – ieder jaar raak – nóg grotere tv’s met nóg meer pixels en nóg meer contrast. En natuurlijk is alles ‘smart’: slimme douchekoppen, baden, camera’s, stofzuigers, pannen. Het leukste van deze beurs blijft altijd de gekkigheid; de extravagante, onzinnige of gewoon peperdure gadgets die ons leven moeten vergemakkelijken. We pikken de krenten uit de pap uit beide (serieus en minder serieus) categorieën.

Robot Handy van Samsung kan helpen met huishoudelijke klusjes. Beeld Samsung

Corona-tech

Als één gadget symbool staat voor een techbeurs in coronatijd, is het wel het mondkapje van Binatone. Deze zogenoemde Maskfone is een beschermend kapje met ingebouwde bluetooth-headset voor het voeren van kraakheldere telefoongesprekken of het luisteren naar muziek. Op het (afwasbare) kapje zitten ook bedieningsknoppen voor onder andere volume.

Hightech-mondkapje van Maskfone. Beeld Maskfone

Een andere corona-inhaker is de slimme deurbel. Zo presenteren Arlo en Alarm deurbellen waar je niet op hoeft te drukken. Die van Arlo werkt met sensoren, terwijl de deurbel van Alarm afgaat als een bezoeker op een speciale deurmat staat. Start-up Plott gaat nog een stap verder. Diens deurbel Ettie laat niet alleen zien wie er voor de deur staat, maar belooft ook te vertellen of de persoon koorts heeft of niet. Dit gebeurt met infrarood.

Deze deurbel van Ettie meet de temperatuur van de bezoeker. Beeld Ettie

Totaalmonitoring

Ook dit jaar is er de nodige tech die met behulp van kunstmatige intelligentie moet vertellen hoe iemand eraan toe is. Een moderne klassieker bij beurzen zoals de CES is de slimme spiegel. De nieuwste loot aan deze stam is de Themis Smart Mirror die volgens de maker het Zwitserse zakmes onder de spiegels is. Zo analyseert hij niet alleen de conditie van de huid, maar komt ook met tips voor de mentale gezondheid én meet dagelijks de temperatuur.

De slimme lamp van Nobi (speciaal voor ouderen) is ook al zo’n alleskunner: hij registreert inbraken, houdt 24 uur per dag bij of de eigenaar niet valt en kan indien nodig familie waarschuwen. O ja, hij geeft ook licht.

En dan is er nog de slimme wc, waarom ook niet? Het zogenoemde wellness-toilet (‘Hallo, ik ben je wellness-partner!’) van de Japanse firma Toto is ook helemaal gericht op de fysieke en mentale gezondheid van zijn baasje. Hiertoe analyseert het toilet zowel de huid die in aanraking met de bril komt als ‘het afval’ dat de toiletbezoeker produceert. Poep dus. Hierna komt de bijbehorende app met tips.

Poep niet goed? Eet een zalm/avocado-salade! Beeld Toto

Huisdieren

Bent u ook iemand die tijdens de pandemie een hond in huis heeft gehaald, maar eigenlijk geen idee hebt wat al dat geblaf heeft te betekenen? Ook daar is een oplossing voor in de vorm van, jawel, de slimme halsband. De kunstmatige intelligentie van Petpuls is getraind met vijftig hondenrassen en tienduizend blafgeluiden. Het resultaat: het ding kan vertellen of het beestje blij, angstig, boos, verdrietig of ontspannen is.

Wat zégt ie nou? Beeld Petpuls

Een paar duizend euro over voor diezelfde hond? Dan is er de myQ Pet Portal, iets tussen een garagedeur en een katteluik in, maar dan volgehangen met elektronica. Op geen enkele manier wordt rekening gehouden met de privacy van uw hond, wiens gangen precies worden bijgehouden met camera’s en tijdstippen van in- en uitgaan. De eigenaar kan het luik op afstand bedienen. Uiteraard moet de viervoeter worden voorzien van een speciale band.

Een hondenluik met camera's en sensoren. Beeld myQ

Bordspelen

Ze waren tijdens de coronacrisis niet aan te slepen: bordspelen. Logisch dus dat hier ook een techvariant van wordt gemaakt. De Infinity Game Table is een groot aanraakscherm op pootjes, met ingebouwde wifi. Hierop kan de liefhebber klassieke spelletjes spelen, waaronder Monopoly, Scrabble, Trivial Pursuit, en kaartspelen of Yahtzee. Ook puzzels behoren tot de mogelijkheden. De tafel moet zo’n 600 euro gaan kosten.

Spelletjestafel met aanraakscherm. Beeld Arcade1Up

Meer zin in een potje schaak na het zien van de Netflix-serie The Queen’s Gambit? Square Off komt met een oprolbaar internetschaakbord op de proppen. Makkelijk mee te nemen naar het park om daar online een match te spelen met iemand anders. Helaas bewegen de stukken van de tegenstander niet vanzelf, zoals bij de eerdere niet-oprolbare borden van de fabrikant.

Het oprolbare schaakbord van Square Off. Beeld Square Off

Oprolbare, virtuele en grote schermen

CES is van oudsher het strijdtoneel van de grote tv-fabrikanten. En ook nu rollen merken als LG en Samsung over elkaar heen met gigantische high-end-tv’s waarvoor diep in de buidel moet worden getast. Er zijn ook oprolbare schermen. Van LG en TCL bijvoorbeeld, die beide een concept voor een mobieltje met zo’n scherm presenteren.

Lenovo zoekt het in een andere richting en heeft een bril waarop maximaal vijf virtuele schermen kunnen worden gepresenteerd.

Vijf virtuele schermen tegelijk dankzij een speciale bril. Beeld Lenovo

Ook in de auto zullen gigantische schermen hun entree maken, als we sommige fabrikanten mogen geloven. Samsung heeft daar een vrij radicaal concept voor ontwikkeld. Dat scherm is zo groot dat het het hele zicht ontneemt. Niet voor niets is dit bedoeld voor geheel zelfrijdende auto’s. Het gigantische 56 inch-scherm van Mercedes is dichter bij huis: dit zit in de nieuwe elektrische EQS die volgend jaar op de markt komt.