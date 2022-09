Sinds kort in de supermarkt: pakjes ontzilt Noordzeewater. Een oplossing voor waterschaarste?

Waterontziltingsinstallatie van Sea Water in de haven van IJmuiden. Beeld Simon Lenskens

Niets aan het water duidt erop dat het uit de Noordzee komt: geen zoute smaak of geur te bekennen. Toch is het opgepompt op de Zuidpier in IJmuiden, waar de eerste ontziltingsinstallatie van het Nederlandse bedrijf Sea Water staat. Hier is het zeewater door een reeks filters geperst waarin zout en verontreinigingen achterblijven. De benodigde energie komt van zonnepanelen op het dak. Aan het einde van de rit blijft helder drinkwater over, dat sinds eind augustus bij de Albert Heijn te koop is. Daarmee ligt voor het eerst ontzout Noordzeewater in de Nederlandse schappen. Is het al zover gekomen met de droogte dat zelfs Nederlanders zich tot de zee moeten wenden om te drinken?

In droge landen als Israël en Saoedi-Arabië is grootschalige ontzouting van zeewater al de gewoonste zaak van de wereld. Wereldwijd verdrievoudigde het aantal ontziltingsinstallaties in de afgelopen twintig jaar, aldus een in vakblad Science of The Total Environment gepubliceerde inventarisatie uit 2018.

En ja, ook in Nederland kan de zee een rol spelen in de drinkwatervoorziening, voorziet ontziltingsonderzoeker Marjolein Vanoppen (Universiteit Gent). Al plaatst ze meteen een kanttekening: ‘Ontzilting kan en mag in dit deel van Europa geen primaire bron van drinkwater worden. Daarvoor is het te energie-intensief.’

Uit een kraantje in de installatie in IJmuiden komt vers gefilterd water. Beeld Simon Lenskens

Het proces is de afgelopen decennia vele malen energie-efficiënter geworden, legt ze uit, maar ook met de zuinigste technieken is er volgens haar nog zo’n 4 tot 8 kilowattuur aan stroom nodig om ongeveer 1.000 liter ontzilt water te produceren. Dit is vergelijkbaar met het dagelijkse stroomverbruik van een gemiddeld huishouden. Ter referentie: Nederlandse drinkwaterbedrijven produceren meer dan 1.000 miljard liter water per jaar, vooral uit grondwater.

Met energie zijn kosten gemoeid. In Nederland zou ontzout Noordzeewater uit de kraan kunnen stromen tegen ruwweg twee keer de huidige drinkwaterprijs, schat Luuk Rietveld, hoogleraar drinkwater aan de TU Delft. Dat ziet de consument terug op de rekening.

Daarnaast vormt met name bij grootschalige ontzilting het afval, brijn, een probleem, aldus Rietveld. Dit extreem zoute, vervuilde water is schadelijk voor planten en dieren. Een goede verwerking hiervan brengt ook weer kosten met zich mee.

Lokaal en duurzaam

Het is geen toeval dat Nederlandse consumenten uitgerekend in de supermarkt kennis kunnen maken met ontzilt zeewater. De twee oprichters van Sea Water, de broers Tammo en Jort Wildschut, willen met lokaal, duurzaam ontzilt water een alternatief bieden voor flessen mineraalwater. Extra kosten zijn niet zo’n probleem, want verpakt water is enkele malen duurder dan kraanwater.

Wie echt duurzaam bezig wil zijn, moet in Nederland een flesje onder de kraan houden, zeggen ze er direct bij. Alleen al vanwege de verpakking en het transport heeft water in de supermarkt altijd een hogere milieu-afdruk.

Maar in Nederland liggen ook flessen uit het buitenland, en dan is het duurzamer om een pak ontzilt water uit IJmuiden te kiezen, stellen zij. Jort Wildschut: ‘Je kunt als bedrijf nog een Dopper (merk voor hervulbare flessen, red.) op de markt brengen, maar in Nederland worden nog steeds honderden miljoenen liters flessenwater per jaar verkocht. Wij doen daarom een poging om die industrie een stukje duurzamer te maken.’

Uiteindelijk zien ze vooral in drogere landen als Italië en Spanje, waar verpakt water nog veel populairder is, een grote kans voor lokaal ontzilt water. De voornaamste reden om in Nederland te beginnen, met een bescheiden productiecapaciteit van 11 duizend liter per dag, is simpelweg dat ze er vandaan komen. Bovendien, stellen de broers, zijn de kwaliteitsnormen streng: komt je ontzoute zeewater hier door de keuring, dan moet het bijna overal lukken.

Een pakje Sea Water. Beeld Simon Lenskens

Geen wondertechnologie

Hoe aanlokkelijk het idee van de oneindige zee als drinkwaterbron ook is, ontzilting is door de energievraag en het afvalprobleem geen wondertechnologie die alle schaarste zal wegnemen, daarover zijn de deskundigen het eens. Luuk Rietveld verwacht meer van betere wateropvang in natte periodes en hergebruik. ‘Denk aan het zuiveren van gebruikt drinkwater om het direct in te zetten voor landbouw of industrie.’

In drogere gebieden op aarde kan ontzilting een grotere rol spelen, maar ook daar is nog altijd veel te winnen met slimmer watermanagement, denkt de hoogleraar. Het meeste zoete water wordt wereldwijd gebruikt voor irrigatie. ‘Je kunt wel ontzilt water over akkers sproeien, maar dan worden de tomaten al snel te duur.’

Toch kan ontzilt water ook in Nederland uit de kraan gaan stromen, voorziet Marjolein Vanoppen. Tijdens droge zomers zou de zee tijdelijk verlichting kunnen bieden. Zo denkt het internationale bedrijf Elemental Water Makers er ook over. Het heeft een installatie in Scheveningen staan, nog puur bedoeld voor onderzoeks- en demonstratiedoeleinden, mailt directeur Sid Vollebregt. ‘We zien dat er ook in Nederland steeds meer waterschaarste is, maar voornamelijk tijdens een korte periode in de zomer.’

Onder meer drinkwaterleverancier Brabant Water onderzoekt intussen de mogelijkheden om zeewater structureel in te zetten. Het ontzilten van brak grondwater is ook een optie. ‘Wij zijn een grondwaterbedrijf dat op de lange termijn besluiten moet nemen’, zegt woordvoerder Ilse de Groot. ‘Nu schatten we in dat de vraag naar drinkwater gaat stijgen door bevolkingsgroei en economische activiteiten, en grondwater is niet onbeperkt beschikbaar. Daarom moeten we al nadenken over alternatieven voor over een jaar of tien.’

Welke rol ontzilting in West-Europa uiteindelijk krijgt, hangt voor een belangrijk deel af van hoe ernstig de droogtes als gevolg van klimaatverandering uitpakken, zegt Vanoppen. ‘Dat weten we nog niet zo goed. Daarom is het verstandig dat drinkwaterbedrijven de opties openhouden.’