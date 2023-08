‘Seizoenen’ op Mars gaven leven op de rode planeet wellicht de eerste zet

Selfie van het Marswagentje Curiosity, 11 oktober 2019. Beeld Nasa

Wetenschappers hebben op Mars patronen ontdekt die je op aarde kunt tegenkomen in uitdrogende modder, zo schrijven ze woensdag in het vakblad Nature. De combinatie van zoutkorsten en modderscheuren die ze hebben aangetroffen, kan alleen ontstaan bij een snelle afwisseling van natte en droge periodes. De vondst onthult daarmee dat Mars mogelijk seizoenen had en dit helpt de wetenschappers bij het reconstrueren van de geologische geschiedenis van de rode planeet. Een planeet die diep in de kosmische geschiedenis vermoedelijk een blauwe oase was, geschikt voor het ontstaan van leven.

Ondiep meer

De nieuwe ontdekking is afkomstig uit camerabeelden en meetgegevens die zijn verzameld door het onbemande Marswagentje Curiosity van Nasa, dat afgelopen weekend precies 11 jaar geleden landde in de Gale-krater. Daar bestudeert het wagentje door water afgezette sedimenten, die eerder al waren gespot door een Marssatelliet.

De Gale-krater ontstond toen een flinke meteoriet op Mars insloeg, ergens 3,8 tot 3,6 miljard jaar geleden. De klap sloeg een diep gat in de korst en wierp rotsen en aarde op rond de krater. Met de nieuwe vondst kunnen de onderzoekers schetsen hoe het mogelijk verderging. Zo had Mars vermoedelijk miljoenen jaren lang een atmosfeer, wolken en regens.

Op de waterrijke planeet die Mars toen was, vond een rivier haar weg naar de rand van Gale, luidt het scenario dat de onderzoekers reconstrueerden. Een tijdelijke waterval vulde een ondiep meer in de krater. Zand en klei uit het achterland werden langzaam dat meer in gespoeld. Als de regens stopten, viel het meer droog, waarna de modder barstte. Tot de rivier weer ging stromen. Ergens in de miljarden jaren daarna verloor Mars bijna al zijn atmosfeer en droogde het meer definitief op. De afzettingen werden uitgesleten en weggevreten door de ijle Marswind. Er bleef een sedimentheuvel achter, die ‘Mount Sharp’ gedoopt is. Die heuvel is Curiosity al sinds 2014 aan het beklimmen.

Van essentieel belang voor leven

William Rapin, planetair geoloog en hoofdauteur van de studie, acht het waarschijnlijk dat het Marsklimaat als geheel zulke nat-droogcycli kende. ‘Er zijn immers meerdere kraters met vergelijkbare sedimenten erin.’ Dat Curiosity onderzoek doet in Gale, komt vooral omdat het de beste plek was waar de wagen kon landen én meteen een grote reeks sedimenten kon verkennen. Rapin: ‘Er ligt hier ongeveer een kilometer aan afzettingen bloot, het resultaat van miljoenen jaren aan stromend water.’

Wilhelm Huck van de Radboud Universiteit, niet betrokken bij de studie, noemt het resultaat spectaculair. ‘Op aarde heb je plaattektoniek, dus alles is al eens van onder naar boven geschoffeld en er zijn geen sedimenten meer van voordat er leven was. Dat hebben we nu op Mars dus wel.’

Huck, die in zijn eigen onderzoek bestudeert hoe het eerste leven op aarde is ontstaan, acht de cyclus die nu is ontdekt van essentieel belang voor de chemische aanloop naar het leven: de ‘prebiotische evolutie’, in jargon. ‘Ik kan de moleculen van het leven in een potje zetten op mijn bureau, maar dan komt er in geen miljoenen jaren leven uit. Deze nat-droogcycli zijn een voorbeeld van een omgeving die continu verandert. Miljoenen keren eerst de ene, en dan de andere reactie. Zo zou op Mars ooit leven kunnen zijn ontstaan.’