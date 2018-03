SEH-arts Soufian el Bouazati zag een baby onder zijn handen sterven

'Het was Kerstmis, mijn dienst was net begonnen toen de verpleegkundige me kwam waarschuwen: er was een baby binnengebracht en het ging niet zo goed. De moeder was eerder op de huisartsenpost geweest omdat haar kind benauwd was en niet wilde drinken. Nu zat ze op onze spoedeisende hulp. Toen ik binnen kwam, was de kinderarts al bezig.



'Een half uur later werden de zorgen van de verpleegkundige waarheid: op de monitor zagen we de hartslag van de baby snel dalen.