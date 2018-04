SCP: groeiende onzekerheid bij ouders die zelf zorg bieden aan hun gehandicapte kind

Ouders voelen aan alle kanten dat er wordt gerommeld en merken dat er vanuit de gemeente soms argwanend wordt gereageerd op ouderinitiatieven Inger Plaisier (SCP)

Zo is de angst bij ouders om hun zeggenschap over de woonplek, sfeer en zorg kwijtraken groot. Daarnaast hebben ouderinitiatieven sinds de invoering van de Wmo in 2015 vaak geen financiële middelen meer en wordt er gevreesd voor afschaffing van het persoonsgebonden budget. Momenteel wonen er tussen de 4.000 en 5.000 mensen in een wooninitiatief dat wordt betaald uit een pgb. Volgens SCP-onderzoeker Inger Plaisier is er een 'realistische' mogelijkheid dat een deel van deze ouderinitiatieven daardoor straks niet meer bestaat.



'Voor sommige wooninitiatieven wordt het dan heel lastig om hun hoofd boven water te houden', zo vertelt de SCP-onderzoeker. Voor veel bewoners die zorg krijgen via de Wmo is er ook geen wooninitiatieventoeslag meer. Daardoor loopt een groot aantal bewoners met een beperking jaarlijks zo'n 4.000 euro mis. 'Je ziet dan dat zorgaanbieders onder het mom van kostenbesparing grotere groepen willen huisvesten. Maar dat druist in tegen het maatwerk dat veel ouders voor hun kind wensen.'