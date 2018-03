Score na stamceldonatie VVV-spits Thy: één gemiste wedstrijd - duizenden nieuwe donoren

Anoniem

Zulke getallen maken alles de moeite waard. Mogelijk kunnen nu veel meer mensen geholpen worden Lennart Thy

In Nederland vinden jaarlijks zo'n 400 stamceltransplantaties plaats, zegt Fechter. 'Stamcellen kunnen daarbij rechtstreeks uit het bot worden afgenomen. Maar in veruit de meeste gevallen (70 tot 90 procent) worden ze uit de bloedbaan gehaald.' Een donatie is anoniem en kan naar een patiënt over de hele wereld gaan. Over drie maanden krijgt Thy, als hij dat wil, wel te horen of de transplantatie is gelukt.



Thy meldde zich vorige week donderdag in het ziekenhuis in Keulen voor de bloedafname. In de dagen daarvoor kreeg hij vijf injecties met een groeifactor, waarvan de eerste op de zaterdag voor de wedstrijd tegen Excelsior, anderhalve week geleden. 'De injecties stimuleren de aanmaak van stamcellen en zorgen ervoor dat ze in de bloedbaan terechtkomen', legt Fechter uit.