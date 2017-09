Schots onderzoek: baby's met een ouder broertje of zusje worden eerder ziek

Baby's onder de zes maanden komen vaker in het ziekenhuis terecht met ernstige griepverschijnselen als ze een oudere broer of zus hebben. Dat blijkt uit onderzoek onder 400 duizend Schotse baby's, dat is gepubliceerd in het European Respiratory Journal. In de groep baby's met een oudere broer of zus was sprake van één extra ziekenhuisopname op de 1000 kinderen, bij baby's met twee broers of zussen ging het om twee extra opnamen.



Kinderen zijn beruchte verspreiders van het griepvirus. Ze scheiden meer virusdeeltjes uit en doen dat ook langer omdat hun immuunsysteem nog niet zo effectief is. Baby's kunnen erg ziek worden van de griep, die een longontsteking kan veroorzaken.