Schat met gouden munten uit vijfde eeuw gevonden in Italiaanse stad Como

Archeologen hebben in het noorden van Italië een stenen kruik gevonden met honderden gouden munten uit de Romeinse tijd. Van een aantal munten is vastgesteld dat ze afkomstig zijn uit de vijfde eeuw, zo meldt persbureau AFP.

Over de waarde van de schat valt nog niets te zeggen. Volgens Italiaanse media gaat het om miljoenen. Vandaag zal op een persconferentie meer bekend worden gemaakt over de historische en culturele waarde van de vondst.

De kruik met de munten werd vorige week gevonden in de stad Como, onder een oud theater dat wordt afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouwproject. De bouw is stilgelegd om meer opgravingen mogelijk te maken. De munten zijn voor onderzoek overgebracht naar een laboratorium in Milaan.

Como is van oorsprong een Romeinse stad die Novum Comum heette. Julius Ceasar stichtte de stad in 59 voor Christus.