Schaf ze toch af, al die organisaties in de zorg. Wij huisartsen hoeven ze niet en we worden gek van al hun projecten

Op mijn computer heb ik een mapje genaamd Schrijfsels, een vergaarbak van artikelideeën en mislukte columns. Al schrijfselstruinend viel me op dat het mapje wordt gedomineerd door frustraties. Aangezien ik vermoed dat het niet de bedoeling van de Volkskrant is dat ik mijn columns als therapeutische sessies gebruik, is het merendeel van deze boze baksels in het mapje blijven hangen.

Die boosheid is niet enkel het product van mijn getroebleerde karakter. Onder huisartsen worden mijn frustraties breed gedeeld. Bijna alle huisartsen vinden hun werk leuk − inhoudelijk. Het contact met mensen, de levens die we jarenlang van dichtbij mogen volgen, het medisch puzzelen.

Maar! ‘Fulltime’ huisartsen – volgens de definitie van overheid en zorgverzekeraars – werken 59 uur per week. De meeste huisartsen werken ‘parttime’: gemiddeld 44 uur. Werkdagen bestaan doorgaans uit minstens 25 consulten, visites en telefoontjes per dokter per dag. Daar komen nog de vragen bij van de assistenten, overleg met specialisten en andere disciplines, e-consulten en het nakijken van herhaalrecepten. Door toenemende wachtlijsten en de toegenomen complexiteit van de zorg kost samenwerking en afstemming steeds meer tijd en gaat steeds moeizamer. Wie heeft nog zicht op het oneindig veranderende woud aan zorgaanbod?

Daarnaast hebben we diensten op de huisartsenpost. Dan hebben we nog geen tijd gehad voor postverwerking, dossierbeheer, doktersoverleg, teamoverleg, scholingsdagen, congressen, contracteren, personeelsbeleid, organisatie en planning in de praktijk, management, of het bijhouden van vakliteratuur − laat staan innovatie.

Wat steekt, is dat er al jaren alarmerende cijfers, columns en artikelen over de toenemend overbelaste huisartsenzorg gepubliceerd worden. Dat de huisartsenspoedzorg niet meer houdbaar is en dat jonge huisartsen afhaken. De rek is er zo ontzettend uit. Ondertussen hebben medewerkers van zorgverzekeraarsclub ZN, het ministerie van Volksgezondheid en NZa − de Nederlandse Zorgautoriteit, die moet toezien op goede, toegankelijke en betaalbare zorg − werkweken van maximaal 38 uur, zonder diensten. Bij Zilveren Kruis is zelfs voor iedereen een 34-urige werkweek ingesteld (voor henzelf, niet voor zorgverleners natuurlijk).

Wat nog meer steekt, is dat geen van deze partijen meedenkt. Dat de Zorgautoriteit niks doet behalve de ‘zorg monitoren’ en rapporten schrijven. Zorgverzekeraars geven steeds meer huisartsenzorggeld aan bullshitorganisaties die zelf geen zorg leveren: er is een wildgroei aan ROS-, GEZ- en O&I-organisaties met steeds meer bestuurders, coördinatoren, kwartiermakers (wat?) en beleidsmakers. Het is een ware plaag.

Even had ik hoop. De recente zorgmonitor van de NZa wees uit ‘dat de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in een toenemend aantal regio’s onder druk staat’. De Zorgautoriteit wijst op de hoge werkdruk onder huisartsen en problemen met het vinden van opvolging. Zou de NZa dan eindelijk ingrijpen? Nee. De NZa concludeerde: ‘Er moet beter worden samengewerkt tussen regionale samenwerkingsverbanden van huisartsen en zorgverzekeraars om de huisartsenzorg toegankelijk te houden.’ Kortom, de huisartsen zijn overbelast, en de beleidsmedewerkers van de NZa zien de oplossing in meer vergaderingen tussen beleidsmedewerkers van de zorgverzekeraars en beleidsmedewerkers van regio-organisaties.

Schaf al die organisaties af! Wij huisartsen hoeven ze niet en we worden gek van al hun projecten, vergaderingen en rapporten. Geef ons huisartsen zelf extra tijd en ruimte voor onze patiënten, kleinere praktijken, minder diensten, en geef ons zelf tijd voor de zorgorganisatie − geef ons nou eens lucht.

Zo, dat is eruit. Dank voor deze therapeutische sessie.

Rinske van de Goor is huisarts