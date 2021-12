Schaakles verplicht in het basisonderwijs, helpt dat kinderen in hun ontwikkeling?

Schaakles op de Global Bridge School in de Armeense hoofdstad Jerevan. Beeld Anush Babayanjan

De ogen van de 9-jarige Arman beginnen te glinsteren, want vanaf nu weet hij het zeker: Elisabeth, het 8-jarige, blonde meisje dat geconcentreerd tegenover hem zit, is volslagen kansloos. Hij kijkt haar nog een keer aan, strekt zijn handen om haar de genadeslag toe te brengen, maar dan klinkt opeens de strenge stem van meester Edgar: ‘Dit is nog niet het juist moment, Arman. Laat je niet door je emoties leiden. Gebruik je hoofd.’

En dan, fluisterend tegen Elisabeth: ‘Kijk goed naar zijn loper.’

Armenië is sinds 2011 het enige land ter wereld waar schaken een verplicht onderdeel vormt van het basisonderwijs. Dat betekent dat alle kinderen in de tweede, derde en vierde klas – jaarlijks grofweg 50 duizend leerlingen – twee uur per week schaakles krijgen op school, gegeven door drieduizend speciaal getrainde schaakleraren.

Wat Nederlanders met schaatsen hebben, hebben de Armeniërs met schaken, zegt een van die drieduizend, de 39-jarige Edgar Mejinyan, terwijl hij door klaslokaal 317 van de Global Bridge School in de Armeense hoofdstad Jerevan banjert en de zestien aanwezige leerlingen om beurten tips geeft over de flankdekking van hun koningin.

Sinds Tigran Petrosjan, beter bekend als IJzeren Tigran, in 1963 de wereldtitel won en een algehele schaakgekte in de Sovjetrepubliek teweegbracht (belangrijke wedstrijden werden voortaan via schermen op grote pleinen uitgezonden), kreeg de sport vleugels in dit deel van de Kaukasus. Nog altijd is Armenië, op kleine naties zoals Monaco en Andorra na, het land met de meeste schaakgrootmeesters per hoofd van de bevolking.

Het was dan ook geen wonder dat Serzj Sarkisian, toenmalig president van het land en tevens voorzitter van de Armeense schaakbond, bijzonder enthousiast reageerde toen grootmeester Smbat Lpoetjan hem in 2005 voor het eerst vertelde over een nieuw, baanbrekend idee voor hun land: laten we schaakles een officieel onderdeel maken van het schoolcurriculum.

Diezelfde Lpoetjan, winnaar van de Internationale Schaakolympiade van 2006 en bestuurder bij vrijwel alle schaak- en wiskundige bonden van Armenië, kijkt trots wanneer hij dat verhaal vertelt. ‘Het schaakspel bezit namelijk een groot aantal unieke kwaliteiten’, zegt hij.

Buiten de mogelijk positieve effecten op het wiskundeonderwijs – kinderen die schaken zouden ook wiskunde makkelijker tot zich nemen – helpt schaak kinderen volgens Lpoetjan ook met analyseren, redeneren, visualiseren, risico’s taxeren, patronen herkennen en ruimtelijk, creatief én onafhankelijk denken. Het leert kinderen omgaan met verlies, dwingt ze onderzoek te doen voorafgaand aan elke beslissing, het verhoogt hun IQ en omdat schaken een eerlijk spel is, creëer je dankzij de schaaklessen ook nog eens een natie waarin iedere 6-jarige het belang van eerlijkheid begrijpt, zegt Lpoetjan. ‘Dat is iets waar op termijn een hele samenleving van opknapt.’

De vraag is alleen: klopt dat allemaal wel? De eerste kinderen die tien jaar geleden verplichte schaaklessen kregen, zijn pas 16 jaar oud. Daardoor hebben ze nog niet eens eindexamens gedaan, laat staat dat ze de kans hebben gekregen hun ‘samenleving op te knappen’. Het driejaarlijkse Pisa-rapport naar schoolresultaten wereldwijd doet geen onderzoek in Armenië, maar aan de uitslag van de Internationale Wiskunde Olympiade, een evenement waaraan jaarlijks meer dan honderd landen deelnemen, is in elk geval niets terug te zien van het Armeense schaakbeleid. In de zeventien jaar voordat Armenië schaken verplicht stelde, eindigde de nationale ploeg altijd tussen plek 26 en plek 67. In de elf edities erna eindigde het tussen plek 26 en plek 67.

Uit de meeste onderzoeken naar intelligentie blijkt bovendien dat de veronderstelde transfer van kennis van het ene domein naar het andere nauwelijks te bewijzen is, zegt Jos Tolboom, curriculumontwikkelaar wiskunde, informatica en digitale geletterdheid namens het SLO, het landelijk expertisecentrum voor het curriculum. Het is, met andere woorden, zeer moeilijk aan te tonen dat het leren van de ene specifieke vaardigheid, zoals schaken of Latijn, kinderen ook helpt andere vaardigheden, zoals wiskunde of logica, onder de knie te krijgen. ‘Als je wilt dat je kinderen goed worden in wiskunde, kun je ze beter wiskundeles geven dan schaakles.’

Dat (samen met een voorziene opstand van zowel de Nederlandse bridgebond als de Nederlandse dambond) is ook meteen de reden dat schaken niet snel een verplicht onderdeel zal worden op Nederlandse scholen, zegt Tolboom.

Toch blijven er om de zoveel tijd onderzoeksresultaten binnendruppelen die suggereren dat er wel degelijk een aantal unieke voordelen kleven aan het schaakspel, zegt Martin Elderson, een neurowetenschapper die samen met twee psychologen van de Rijksuniversiteit Groningen een artikel schreef met als kop: ‘Worden kinderen slimmer van schaken?’

Lesboeken voor schaken de Global Bridge School in de Armeense hoofdstad Jerevan. . Beeld Anush Babayanjan

Het voorlopige antwoord: misschien. Lange tijd hadden de meeste onderzoeken naar schaak te maken met een klassiek kip-of-eiprobleem: zijn de onderzochte kinderen slimmer geworden doordat ze schaak speelden, of gingen ze juist schaak spelen omdat ze al slimmer waren? Om dat probleem te ondervangen, gebruiken de meeste nieuwe onderzoeken, waaronder dat van Elderson, een andere methode. Zij geven de helft van een willekeurige groep kinderen schaakles, de andere helft juist niet, zodat de rekenresultaten vervolgens eerlijker met elkaar te vergelijken zijn.

‘Diverse studies bevestigen voorzichtig dat schaken, vooral bij jonge kinderen, een positief effect kan hebben op de rekenvaardigheid’, zegt Elderson. ‘Ook bij kinderen die een gemiddeld of benedengemiddeld IQ hebben. Het probleem van die onderzoeken is alleen dat ze relatief klein zijn en bijvoorbeeld niet kijken naar de effecten op andere vaardigheden, zoals concentratie of creativiteit. We zouden daarom graag een grotere, langdurige studie uitvoeren.’

Of dat onderzoek ook iets heeft aan de Armeense schaakwedstrijd tussen Arman en zijn klasgenootje Elisabeth in klaslokaal 317, is onwaarschijnlijk. Want terwijl meester Edgar nog aan zijn uitleg bezig is, en nog voor Arman zijn definitieve ‘shakh yev mat’ heeft kunnen roepen, klinkt de bel en rennen de twee al naar het plein – overduidelijk het ware hoogtepunt van die schooldag.