Samenwerken met de Russen, in de ruimte kan het nog

Aan de buitenkant van het internationale ruimtestation ISS installeerden Russische kosmonauten een Europese robotarm.

‘Ja, hij begint te bewegen!’ De Russische kosmonaut Oleg Artemyev was blij, toen een van de armen van de Europese robotarm voor het eerst in actie kwam. Al ruim drie uur was hij samen met een collega het apparaat aan het uitpakken en installeren, in zijn ruimtepak, aan de buitenkant van het internationale ruimtestation ISS.

De robotarm kan binnenkort voorwerpen tot 8.000 kilo verplaatsen met een precisie van 5 millimeter. Doordat hij kan ‘wandelen’ langs het ruimtestation is hij op verschillende plekken inzetbaar. Het is de voltooiing van 35 jaar onderzoek en bouw, wat zelfs voor ruimtevaartbegrippen lang is.

19 maart kwamen ze aan, de nieuwe driekoppige Russische crew, in knalgele pakken met blauwe accenten. Ze knuffelden met de rest van de bemanning, terwijl op aarde direct het speculeren begon over de kleurkeuze. Was dit een ondersteuning van Oekraïne en een statement tegen Poetins oorlog? De kosmonauten reageerden verbaasd: nee, dit waren simpelweg de kleuren van de universiteit waar ze alle drie hadden gestudeerd. Ze wilden helemaal geen politiek statement maken.

Op dat moment was de spanning van de oorlog al flink doorgesijpeld naar de ruimtevaart. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde in februari sancties aan die ‘de Russische lucht- en ruimtevaartindustrie zullen schaden, inclusief hun ruimteprogramma’. Dmitry Rogozin, het hoofd van de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos, reageerde furieus. Op Twitter schreef hij onder meer: ‘Als jullie niet meer met ons willen samenwerken, wie zal het ISS dan redden van een ongecontroleerde val op de Verenigde Staten of Europa? Het is ook een optie om dat ding van 500 ton te laten vallen op India of China. Wil je hen met zo’n vooruitzicht bedreigen? Het ISS vliegt niet boven Rusland, dus het is geheel jullie risico.’

Het hoofd koel houden, blijven samenwerken. Dat is wat astronauten proberen te doen daarboven, ook als beneden op aarde de oorlogsretoriek overheerst en hun regeringsleiders lijnrecht tegenover elkaar staan. ‘Ze zijn heel dierbare vrienden van me – nu en in de toekomst', zei Nasa-astronaut Mark Vande Hei over zijn Russische collega’s. Vlak voordat hij eind maart terugkeerde naar de aarde, zei de Rus Anton Shkaplerov dat ‘mensen op aarde problemen hebben... in de ruimte zijn we één bemanning.’ In het Engels noemde hij het ruimtestation ‘een symbool van vriendschap en samenwerking.’

De Russische kosmonauten Sergej Korsakov, Oleg Artemyev and Denis Matveev worden verwelkomd aan boord van het ISS, in maart. Beeld Roscosmos/AP

Het unieke perspectief op de aardbol helpt waarschijnlijk ook om dit soort gevoelens aan te wakkeren. Edgar Mitchell, de zesde man die op de maan liep, omschreef het ooit zo: ‘Vanaf de maan ziet internationale politiek er zo kleinzielig uit. Je wilt politici grijpen, ze een kwart miljoen kilometers meesleuren en zeggen: ‘Kijk nou, klootzak!’’

Het is naïef te veronderstellen dat astronauten compleet immuun zijn voor de strijd op aarde, al is het maar omdat ze voor hun carrière afhankelijk zijn van degenen die wel harde machtspolitiek bedrijven. Tijdens een pauze bij hun ruimtewandeling bij het installeren van de robotarm ERA ontvouwden de Russen een vlag die de overwinning op nazi-Duitsland symboliseert. Een gebaar met een bijsmaak, nu Oekraïne volgens de Russische propagandamachine ook gerund wordt door nazi’s.

Maar wat overheerst, is toch dit: hoog boven de inslagen van mortieren en almaar oplopend conflict, zweven een handjevol Russen, Amerikanen en Europeanen die elke dag de handen ineen slaan, om samen te werken aan iets niet-destructiefs.