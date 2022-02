‘Samen bespreken we haar verdriet. Hoe ze haar oncoloog gaat missen.’

Wat ontredderd zit ze tegenover me. Haar oncoloog heeft haar verteld dat alles goed gaat en ze pas over een half jaar weer terug hoeft te komen voor controle. Ze weet dat ze eigenlijk blij zou moeten zijn, maar ze voelt verlies en angst.

De afgelopen twee jaar waren intensief. Ze kreeg de diagnose kanker, op haar 32ste. Gelukkig een vorm die goed te genezen is, maar van een quick-fix was geen sprake. Na een periode van onzekerheid over de ernst en prognose volgden uitputtende periodes van operaties, chemo’s en allerhande checks. Van een bruisende jonge vrouw midden in het leven veranderde ze in iemand met als dagtaak de dag doorkomen en van chemoronde naar chemoronde gaan. Terwijl haar vriendinnen bouwden aan hun carrière, trouwden en kinderen kregen werd haar wereld kleiner en bestond haar leven uit het doorstaan van pijn, onzekerheid, misselijkheid, jeuk en boven alles uit wachten, het vele wachten. Op onderzoeken, op behandelingen, op uitslagen, op prognoses, op vervolgplannen.

En nu kreeg ze te horen dat ze het leven weer kon gaan oppakken. Terug naar werk - maar haar ambities voor de advocatuur was ze kwijt en ze had nog geen idee waar ze nieuwe zingeving in kon vinden. Haar relatie was ondertussen stukgelopen - haar ziekenhuisritme bleek niet verenigbaar met zijn ambitieuze-dertigers-ritme. Het was hen niet gelukt hun divergerende ritmes te integreren in een gezamenlijke dans.

Haar vriendinnen waren allemaal meelevend en attent, maar ze voelde de emotionele afstand. Ze zag het ongemak in hun ogen. Ze verzwegen hun carrièresuccessen voor haar en durfden hun zwangerschapsenthousiasme niet te delen.

Maar hij, hij is er al die tijd voor haar geweest. Bij alle stappen stond hij naast haar, hij gaf uitleg over wat er aan de hand was en wat volgen ging. Hij begreep wat ze doormaakte en verwoordde haar verwarrende gevoelens. Haar oncoloog.

En nu wees hij haar dus de deur. Een half jaar zonder hem. Ze is bang, want de ziekenhuiswereld met zijn vaststaand regime was inmiddels háár wereld geworden. Van de buitenwereld voelt ze zich vervreemd.

Dus hier zit ze – ontredderd. Samen bespreken we haar verdriet. Hoe ze haar oncoloog gaat missen. Hoe hij haar anker werd en ze van hem is gaan houden. Dat het niet raar is dat het moeilijk is hem los te laten nadat ze zo’n intens traject heeft doorlopen, waarbij hij haar maatje was. Dat het een ongelijkwaardige vreemdsoortige liefde is die ze voor hem voelt, hij de dokter, zij de patiënte, maar een liefde niettemin.

En ik heb haar verwelkomd terug in de buitenwereld en aangespoord om weer voorzichtig te proeven aan het leven buiten het ziekenhuis. Onwennig zal ze haar plek weer moeten zoeken, maar ik zeg je: dat komt goed.

Rinske van de Goor is huisarts