Salman Rushdie kunnen jij en ik niet beschermen, maar in onze eigen omgeving leven er ook mensen voortdurend in angst

33 jaar heeft Salman Rushdie geleefd met de dreiging van een aanslag op zijn leven.

Ik weet niet wat erger is: dat het dan nu, op zijn 75ste, alsnog is gebeurd, of de aanhoudende angst waarmee hij 33 jaar heeft moeten leven.

Ook in Nederland leven mensen met de angst vermoord te worden. De meesten van hen zijn geen criminelen maar gewone Nederlanders. Het overgrote deel van de daders is man en het slachtoffer is twee keer zo vaak een man als een vrouw. Maar in de relationele sfeer zijn het bijna altijd vrouwen die vermoord worden. Elk jaar worden veertig vrouwen door hun (ex-)partner vermoord.

Veel van deze vrouwen hebben dan al jaren in angst geleefd en meestal is er al sprake van huiselijk geweld. We hebben het hier niet over excessen bij randgroepen in de maatschappij: bij onderzoek rapporteert 8 procent van alle mensen een vorm van huiselijk geweld: stalking, fysiek geweld, seksueel geweld. Verbale agressie is daarbij niet meegeteld.

In mijn praktijk kom ik ook partnermishandeling tegen. Een patiënte van mij is door haar partner doodgestoken, waar haar jonge kind bij was. Een andere patiënte is meermaals door haar vriend het ziekenhuis in geslagen, onder andere met een schedelbasisfractuur. Ik weet van meer vrouwen dat ze bedreigd of geslagen worden.

Vrouwen die mishandeld worden, zijn in gevaar en dus angstig. Maar de angst voor wat er gebeurt als ze weggaan is vaak nog groter. Daarbij, angst verlamt. Angstige mensen ervaren continu stress en ontwikkelen minderwaardigheidsgevoelens, posttraumatische stress, depressies en raken vaker verslaafd – wanneer je voortdurend in angst leeft wil je jezelf verdoven.

Geregeld zijn er ook kinderen in het spel. Die raken eveneens getraumatiseerd en hebben een verhoogd risico later ook weer in een gewelddadige relatie te komen – zowel als slachtoffer als als dader.

De aanslag op het leven van Salman Rushdie raakt zo omdat hij symbool staat voor de vrijheid van meningsuiting voor ons allemaal.

Ik hoop dat de veertig vrouwen in Nederland die elk jaar sterven door femicide ook zo raken. Zij staan immers symbool voor veiligheid thuis.

Aangezien 8 procent van alle mensen geweld thuis rapporteert, kennen wij allemaal meerdere mensen bij wie dit speelt. Misschien is dat wel bij je zus of je broer of je beste vriendin thuis. Of wellicht in je eigen huis. Salman Rushdie kunnen we niet beschermen, maar elkaar hopelijk wel.

Niemand hoort angstig te hoeven zijn. En vooral niet in je eigen huis. Als je bang bent voor je partner, je ouder of je kind, is er iets mis. Als je partner of andere naaste bang is voor jou, net zo. Een gewelddadige thuissituatie zit zodanig in de taboesfeer dat we er met elkaar niet over praten. Terwijl de eerste stap uit geweld erover praten is. Zoek hulp, als dader, slachtoffer of getuige. Wanneer het bespreekbaar is, is er wat aan te doen, en wordt de wereld hopelijk voor iedereen wat veiliger.