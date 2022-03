Saharazand kleurt Nederland woensdag en donderdag (mogelijk) een beetje bruinrood

Saharazand zorgt dinsdag voor een bijzondere sfeer boven het dorpje Stans in Zwitserland. Beeld ANP / EPA

‘Nog even wachten met de auto wassen! Saharazand op komst’, prijkt woensdagochtend pontificaal als waarschuwing bovenaan de Nederlandse weersite weer.nl. En wie de afgelopen dagen de beelden zag uit ons omringende landen, waar het woestijnstof al eerder naar beneden dwarrelde, weet dat dat wellicht inderdaad geen overbodige luxe is.

De weersvoorspellingen melden dat woensdag in de hogere luchtlagen saharastof over ons land zal waaien, kleine zanddeeltjes – of vanwege de geringe afmetingen nauwkeuriger: stof – gevangen in een luchtstroom die beweegt van zuid naar noord. Zodat het zelfs onze contreien kan bereiken.

Auto's in Zwitserland zijn dinsdag bedekt met Saharastof. Beeld ANP / EPA

Het stof kwam ook hier overigens dinsdag al aan, maar de concentratie in de lucht is pas woensdag en donderdag zodanig hoog dat we er mogelijk iets van kunnen merken. Zo zou woensdag onder meer de zonsondergang plots wat roder kunnen ogen dan anders, en is de zon vermoedelijk wat fletser of waziger dan normaal.

Wanneer het in de nacht van woensdag op donderdag gaat regenen – het KNMI meldt een neerslagkans van 90 procent – kan het stof dat met die regen naar beneden komt onder meer auto's en ramen bedekken met bruinrode spetters.

De lucht kleurt dinsdag oranje, boven het Beierse parlement in München. Beeld AP

Lagedrukgebied

Neerslag met Saharastof is overigens een verschijnsel dat in Nederland al eeuwenlang plaatsvindt. De voornaamste voorwaarde is dat er dagenlang een zuidelijke wind waait. Alleen dan kan het stof een grove 2000 kilometer afstand van daar naar hier overbruggen.

Ditmaal gebeurt dat doordat een lagedrukgebied boven Spanje en Marokko zich verbonden heeft met een hogedrukgebied boven het zuidoosten van Europa. Daardoor waait een wind van het gebied met hoge druk naar dat met lage. De zuidelijke windstroom kan morgen mogelijk zelfs de omgeving van Spitsbergen en Nova Zembla bereiken.