Rutte had die 220 miljoen voor aandelen in KLM beter in onderzoek naar postcovidklachten kunnen steken

‘Ik ben moe en heb hoofdpijn. Thuisblijven kan niet, want ik heb geen vast contract.’ Ze zit tegenover me. Een alleenstaande moeder die in de zorg werkt. Rond kerstmis had ze corona. Zonder fit te zijn was ze snel weer gaan werken, want er was al te weinig personeel. Nu kan ze haar startmotor moeilijk vinden, maakt ze fouten, is ze prikkelbaar en moet ze even bijkomen als ze de trap is opgelopen. ‘Is het die lange covid?’

Net als patiënten worstelen huisartsen met hoe ze met postcovidklachten moeten omgaan. De schattingen over het aantal patiënten variëren, maar het zijn er veel te veel. Door minister Kuipers volstrekte gebrek aan coronabeleid komen er elke dag nieuwe patiënten bij. Elke keer is er opnieuw discussie over lichamelijke of psychische oorzaken als er een conglomeraat van verschillende – moeilijk te duiden – klachten is. Dat ging eerder zo bij bijvoorbeeld Pfeiffer, MS, Q-koorts en wat al niet. ‘Dokters zoeken niet genoeg of verkeerd’, zeggen de aanhangers van de lichamelijke oorzaak.

Er zijn bij postcovidklachten misschien immuunafwijkingen, een blijvende infectie met restjes virus, ontstekingen in de hersenen of stollingsafwijkingen waardoor er kleine stolsels in organen zijn. Of allemaal tegelijk. Daar moeten jullie veel beter naar kijken, zeggen ze. ‘Maar we kunnen nauwelijks iets vinden en wat we met de afwijkingen moeten is ook niet duidelijk’, zegt het andere kamp.

Twee jaar geleden wisten we niets van het virus. Dat er grote gaten zitten in de kennis over latere gevolgen is ergerlijk. Zoals vaker gaat in een crisis alle aandacht naar de acute problemen. Het ongeduld van patiënten die hun leven niet kunnen oppakken en hun wens om meer biologisch ingestoken onderzoek vind ik hartstikke invoelbaar. Na twee jaar ziek zijn buitel je bijvoorbeeld uit je werk.

In mijn boekenkast staat een boekje uit 1976, Psychosomatiek – Het groen-boek. Ik was destijds net aan mijn coschappen begonnen en de jaren daarvoor had ik college gehad van een bevlogen internist Joannes Juda Groen. Het medische model voldeed volgens hem niet. ‘Factoren van psychische aard kunnen verantwoordelijk zijn bij het ontstaan en/of beloop van somatische stoornissen’. We kregen colleges over de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en maagzweren, contacteczeem en astma. Groen kon prachtig vertellen, maar zijn ideeën klopten niet. Helicobacter pylori, de bacterie die een maagzweer veroorzaakt, was nog niet ontdekt. Weg relatie met persoonlijkheid. Kennis over allergenen bij eczeem op het werk ontbrak grotendeels, net als rol van genetica en ontsteking bij astma. We wisten en weten nog verdomde weinig.

Voorlopig zit er weinig anders op: onderzoekers moeten verder zoeken, dokters moeten naar de verhalen van hun patiënten luisteren en die laatsten moeten helaas geduld betrachten, want zelfs met een lichamelijke verklaring is er nog geen effectieve behandeling. Intussen kunnen politici de inkomensregelingen bij ziekte aanpassen. Dat is van al die opgaven trouwens de minst moeilijke. Meer geld voor onderzoek naar behandeling van longcovid helpt ook. Rutte had die 220 miljoen voor aandelen KLM beter in longcovidonderzoek kunnen steken. Hadden we meer waar voor ons belastinggeld gekregen.