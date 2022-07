Ruimtetelescoop James Webb presenteert komende week ‘diepste beeld ooit van universum’

Illustratie van de ruimtetelescoop James Webb. Beeld Adriana Manrique Gutierrez/Nasa

‘We gaan het diepste beeld tonen dat ooit van ons universum is gemaakt, verder dan de mensheid ooit heeft gekeken’, zo beloofde Nasa-directeur Bill Nelson tijdens een persconferentie in aanloop naar het belangrijkste moment van de kersverse ruimtetelescoop James Webb: de publicatie, dinsdagmiddag 12 juli, van de eerste beelden.

Beelden, meervoud, dus. Want behalve die diepe foto bevat de eerste selectie bovendien – minimaal net zo spectaculair – een spectrum van een verre exoplaneet, een wereld die draait om een andere ster dan de zon. Zo’n wetenschappelijk beeld onthult onder meer de chemische samenstelling van de atmosfeer van zo’n planeet. ‘En we beginnen nu pas te begrijpen wat Webb allemaal kan’, zei Nelson.

De publicatie van de foto’s vormt het slot van de opstartfase van ruimtetelescoop James Webb, een apparaat met een geschat prijskaartje van 10,4 miljard euro. Het moment moet de culminatie vormen van, zo schat Nasa, een grove 40 miljoen werkuren van duizenden ingenieurs, een reis van anderhalf miljoen kilometer naar de kosmische eindbestemming, en het maandenlange, nagelbijtende proces waarbij Webb moest worden opengeklapt, aangezet en getest.

Hommel op de maan

De reden dat Webb straks zoveel dieper het heelal in kan kijken dan bijvoorbeeld voorganger Hubble, is dat hij kijkt naar warmtestraling. Licht dat diep uit de ruimte komt, wordt onderweg namelijk opgerekt, zodat zichtbaar licht – met een kortere golflengte – transformeert in warmtestraling, met een langere golflengte.

Webb heeft daarom aan zijn onderzijde een reusachtig zonneschild, formaatje tennisveld, dat ervoor zorgt dat het instrument koud blijft. Zo kan de telescoop zelfs de zwakste signalen uit de kosmische diepte plukken. Webb is zo gevoelig dat hij, als hij op de aarde zou staan, de warmtestraling zou kunnen meten van een hommel op het oppervlak van de maan.

Op die manier moet de telescoop spannende ontdekkingen doen over het heelal waarin wij leven. En met de publicatie van de eerste beelden, aanstaande dinsdag, begint hij die belofte eindelijk in te lossen. Vanaf dan is Webb de belangrijkste ruimtetelescoop in het astronomische arsenaal.

Slapeloze nachten

‘Ik heb er wel wat slapeloze nachten van gehad’, lacht sterrenkundige Ewine van Dishoeck (Universiteit Leiden), sinds 1998 nauw betrokken bij de wetenschappelijke ontwikkeling van de telescoop, en hoofd van de – overigens aanzienlijke – Nederlandse bijdrage aan Miri (Mid InfraRed Instrument), een van de vier belangrijkste instrumenten van Webb.

‘Er waren 344 dingen waarvan we vooraf hadden bepaald dat ze mis konden gaan’, zegt Van Dishoeck, fouten die de hele missie van Webb hadden kunnen lamleggen.

De meeste zorgen maakte ze zich om het koelsysteem van Miri. Dat instrument moet om technische redenen nog veel kouder zijn dan de rest van de telescoop, anders zou het alleen ruis meten. ‘De connectie van het koelsysteem met het instrument was heel dun. Ik was zó bang dat die zou zijn losgeraakt’, zegt ze.

Die spannende opstartfase beleefde Van Dishoeck ondanks haar grote rol bij de ontwikkeling van Webb overigens net als ieder ander. Alleen het – kleine – missieteam en de ingenieurs van Nasa waren op dat moment met het instrument bezig. ‘Ik zat net als iedereen elke dag de overigens fantastische website Where is Webb te verversen, die heel precies de locatie en bijvoorbeeld ook de temperatuur van de telescoop bijhield. Bovendien luisterde ik op de belangrijke momenten mee naar de openbare livestreams van Nasa, die camera’s hadden staan in mission control, zodat je elke stap van het proces kon volgen.’

Dat leverde vrijwel alleen maar hoogtepunten en meevallers op. De lancering op Eerste Kerstdag vorig jaar? Verliep perfect. De reis naar zijn eindbestemming? Geen punt. Het spannende uitvouwen van het zonneschild, met kleine maar reële kans op scheuren, eindeloos getest op aarde, en met ingehouden adem gevolgd door de wereldwijde astronomische gemeenschap? Verliep volgens het boekje. Geen van de 344 nachtmerriescenario’s werd uiteindelijk werkelijkheid.

Inslag op spiegel

De enige tegenslag volgde eind mei, toen een relatief zware micrometeoriet op de primaire spiegel van het instrument knalde. ‘Niet leuk natuurlijk, maar ook daarvan wisten we vooraf: dit gaat een aantal keer per jaar gebeuren. Zelfs relatief zware inslagen als deze’, zegt Van Dishoeck. ‘De waarnemingen van de telescoop komen er niet door in gevaar.’

Een technicus inspecteert de primaire spiegel van de James Webb-telescoop in Nasa's Marshall Space Flight Center in Huntsville in de staat Alabama. Beeld David Higginbotham / Nasa

En dus kijkt ze net als iedereen uit naar dinsdag. ‘Ik heb de foto’s ook nog niet gezien’, zegt ze. ‘Ik hoop dat ik ze al iets eerder krijg om me voor te bereiden op vragen, maar anders kijk ik net als de rest van de wereld mee naar de onthulling.’

Publicitair zijn de beelden van groot belang, maar wetenschappelijk is de dag erna eigenlijk belangrijker. ‘Wat we de 12de krijgen zijn gewoon plaatjes, jpegs’, zegt ze. ‘Daar kun je geen analyses mee doen.’ Een dag later worden ook de achterliggende meetgegevens openbaar gemaakt. En nog een of twee dagen later volgen de meetgegevens van de wetenschappelijke waarnemingen die de telescoop al sinds eind juni aan het doen is.

Daar zit een openbare verzameling bij, maar ook een aantal metingen die – bij wijze van dank – ingediend mochten worden door onderzoeksgroepen die meewerkten in het voortraject. ‘Daar zitten straks ook onze data bij’, zegt Van Dishoeck.

Ze verwacht dat iedereen boven op die meetgegevens zal springen. En hoewel het voor de betrokken astrofysici even wennen zal zijn hoe ze de gegevens van de nieuwe telescoop moeten verwerken, zal het niet lang duren totdat de eerste vakartikelen volgen. ‘Een paar dagen, hooguit een week, schat ik’, zegt Van Dishoeck.

Het wordt het openingssalvo van de telescoop die het komende decennium stukje bij beetje de diepste geheimen van de kosmos zal helpen doorgronden.