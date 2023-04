Ruimtesonde Juice succesvol gelanceerd richting mysterieuze ijsmanen van Jupiter

Op de livestream was te zien hoe de raket Ariane 5 met Juice aan boord succesvol werd gelanceerd in Frans-Guyana. Beeld ESA

Om 14.14 Nederlandse tijd vertrok Juice op een soundtrack van bulderende raketmotoren vanuit de groene jungle rond de Europese lanceerbasis in Kourou, Frans-Guyana, richting het zwart van de ruimte. Bestemming: de ijsmanen Europa, Callisto en Ganymedes.

Over die manen van gasreus Jupiter bestaan grote wetenschappelijke vragen. Zo is Europa met zijn oceanen onder het ijs binnen ons zonnestelsel de meest waarschijnlijke locatie voor buitenaards leven. Ganymedes is op zijn beurt de grootste maan, groter zelfs dan planeet Mercurius. Het hemellichaam heeft onder meer een magneetveld, uniek voor een maan. Over die zaken, en meer, moet de Jupiter Icy Moons Explorer, zoals de sonde voluit heet, wetenschappers meer inzicht verschaffen.

Eigenlijk stond de lancering voor donderdag op het programma, maar toen was het weer te slecht. De voorspellingen lieten een verhoogde kans zien op blikseminslagen boven de lanceerbasis in Kourou. Daarop besloot de missieleiding de lancering 10 minuten voor het geplande vertrek te schrappen. Vrijdag kon de Europese Ariane 5-raket echter wel vertrekken. Het is voor de raket, het huidige paradepaard van de Europese ruimtevaart, de een na laatste missie. Daarna moet opvolger Ariane 6 het stokje overnemen.

Uitklappen zonnepanelen

De lancering van Juice was een aaneenschakeling van spannende momenten. Eerst het vertrek vanaf de aarde en daarna – een half uur later – het loskoppelen van de laatste rakettrap en het afleveren van Juice in de ruimte. Pas nadat dat was gelukt, steeg in het controlecentrum in Kourou een luid gejuich op. Rond half 4 volgde nog het uitklappen van de in Nederland vervaardigde zonnepanelen, een essentiële stap, omdat de sonde als dat mislukt was zonder energie zou komen te zitten.

De komende dagen blijft het missieteam druk bezig met de sonde. Zo moeten onder meer de antennes nog uitklappen, net als de stang van de zogeheten magnetometer, waarmee men het magneetveld van Jupiter en Ganymedes wil onderzoeken. Tot ongeveer tot half juli is het team de instrumenten aan het testen.

De reis richting Jupiter en zijn manen is lang. De sonde komt er pas in 2031 aan, na een tour langs onder meer de aarde en de maan (in 2024), Venus (2025), en dan nog tweemaal de aarde (in 2026 en 2029). Bij al die bezoekjes krijgt Juice een extra zet door de zwaartekracht van de betreffende hemellichamen.

Na aankomst zal Juice tot minimaal september 2035 onderzoek blijven doen bij de ijsmanen. In de eindfase van de missie draait de sonde in een baan rond Ganymedes, de eerste keer overigens dat een door mensen gemaakt voertuig terechtkomt in een baan rond een andere maan dan de onze. Aan het eind van de missie zal Juice zichzelf met een laatste toefje stuwstof op ramkoers brengen met Ganymedes en daarop te pletter slaan.