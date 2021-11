Roodbaarzen kunnen wel 200 jaar oud worden, en wetenschappers weten nu hoe ze dat doen

Een roodbaars in het 'onderwaterbos' van het Monterey Bay Aquarium in de Verenigde Staten. Beeld © Monterey Bay Aquarium

Ooit was het eeuwige leven het domein van tovenaars en alchemisten, maar tegenwoordig zoeken ook serieuze wetenschappers naar manieren om het menselijk leven niet, of in elk geval later, te laten eindigen.

Die zoektocht leidde een groep biologen aan de Universiteit van Californië naar een geslacht van roodbaarzen in de Grote Oceaan. Van die roodbaarzen sterven sommige soorten al als ze een jaar of 11 zijn, terwijl andere de respectabele leeftijd van 200 jaar bereiken. Rohit Kolora en zijn collega’s wilden weten: waar zitten de genetische verschillen?

De wetenschappers gingen grondig te werk: van maar liefst 88 roodbaarssoorten, lang- en kortlevende, brachten ze de complete dna-volgorde in kaart. De resultaten van dat omvangrijke werk verschenen donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Drie genetische geheimen

De langlevende roodbaarzen blijken minsten drie genetische geheimen bij zich te dragen. Zo hebben ze bepaalde genen die helpen bij het repareren van het dna wanneer dat defect raakt.

Ook zijn ze gedurende de evolutie zuiniger geweest op genen die een rol spelen bij de gevoeligheid voor voedingsstoffen. Deze genen zijn bij de langlevende soorten in de loop der eeuwen nauwelijks veranderd, een teken dat ze voor deze vissen van groot nut zijn. Ze komen vooral van pas bij een leven in schaarste. De genen kunnen de vissen ertoe aanzetten hun cellen en weefsels extra goed te onderhouden. Dat leidt er weer toe dat ze langer in leven blijven.

Ten slotte hebben de eeuwelingen onder de vissen de beschikking over een ruimere voorraad butyrofilinen: een genfamilie die onnodige ontstekingen tegengaat die op oudere leeftijd kunnen optreden. In totaal vonden de onderzoekers 137 genen die verband houden met de levensduur.

Volgens een commentaar in Science kunnen mensen hun voordeel doen met deze inzichten. ‘Mensen leven langer dan de meeste gewervelden, maar langlevende roodbaarzen kunnen de mens strategieën voor verbetering bieden’, schrijven J. Yuyang Lu en twee collega’s van de Universiteit van Rochester (VS).

Jan Hoeijmakers, hoogleraar moleculaire genetica aan het Erasmus MC in Rotterdam en het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, is voorzichtiger. ‘Je moet niet vergeten dat er alleen correlaties zijn gevonden tussen bepaalde genen en de levensduur, en nog geen oorzakelijke verbanden’, zegt hij.

Vertragen van veroudering

In de ogen van Hoeijmakers draagt de nieuwe studie bij aan de groeiende stapel bewijs dat dna-reparatie een belangrijke rol speelt bij het vertragen van veroudering. ‘Toen wij dat ooit als eersten publiceerden, na onderzoek bij muisjes, werden we erom uitgelachen’, herinnert hij zich. ‘Maar inmiddels is dit idee algemeen aanvaard.’

Van de rol van butyrofilinen had Hoeijmakers evenwel nog nooit gehoord. ‘Misschien kan dit een nieuw aanknopingspunt zijn als je veroudering wilt tegengaan. Al moet er dan wel eerst meer onderzoek worden gedaan, ook in andere dieren.’

Wat zeker is, is dat het moment steeds dichterbij komt waarop de mens gaat proberen zijn eigen veroudering te sturen. ‘Over twintig tot dertig jaar kunnen we de veroudering beïnvloeden’, voorspelt Hoeijmakers. En misschien blijkt deze studie dan ook een klein stapje te zijn geweest, op die lange weg naar het eeuwige leven.