Robotvinger krijgt levende ‘mensenhuid’ van wetenschappers uit Japan

Onderzoekers bedekten een robotvinger met levende menselijke huid. Wonden aan de vinger kunnen hersteld worden in een kweekmedium. Beeld Shoji Takeuchi

Japanse wetenschappers hebben een hybride robotvinger gemaakt, voorzien van een levende menselijke huid. Dit deden ze door een mechanische robotvinger onder te dompelen in een cilinder gevuld met een oplossing van collageen en menselijke dermale fibroblasten, de twee belangrijkste componenten die het bindweefsel van de huid vormen. Dit is de basislaag, waar overheen een andere laag met menselijke cellen kan worden gelegd.

De resultaten van de studie zijn in vaktijdschrift Cell gepubliceerd. ‘De vinger ziet er wat zweterig uit’, stelt onderzoeker Shoji Takeuchi van de Universiteit van Tokio zelf over zijn creatie, die ook wel wat van een seksspeeltje wegheeft. Er werden eerder pogingen ondernomen om stukken huid om een vinger te draperen, maar het grote voordeel van deze methode is dat de kweekhuid zich naadloos voegt naar het onderliggende mechanische oppervlak. De huid is sterk en elastisch genoeg om de door een motortje aangedreven buigingen van de vinger te doorstaan.

‘Uncanny valley’

Er zo menselijk mogelijk uitzien is volgens de Japanners topprioriteit voor humanoïde robots die de taak hebben met mensen te communiceren – in bijvoorbeeld de gezondheidszorg. ‘Een menselijk uiterlijk kan de communicatie efficiënter laten verlopen en sympathie oproepen’, zo stellen ze.

Michaël Wiertlewski − die bij de TU Delft onderzoekt hoe mensen wrijving en tactiele feedback gebruiken en op basis van die inzichten robotische grijpers ontwerpt − is verrast door dit onderzoek. Hij onderschrijft het belang om robots zachter te maken, iets waar hij zich ook mee bezighoudt. ‘Maar ik zou niet weten waarom robots er zo menselijk mogelijk uit moeten zien. Je komt dan juist in de ‘uncanny valley’ terecht.’ Met deze term wordt het ongemak aangeduid dat we voelen bij robots die heel echt lijken.

De Japanse wetenschappers benadrukken overigens dat dit slechts een eerste voorzichtige stap is naar de door hen gedroomde toekomst waarin we omringd zijn door mensachtige robots. De kweekhuid is bijvoorbeeld nog altijd veel kwetsbaarder dan die van de mens. Ook moet de kweekhuid constant gevoed worden. Verder wil Tekeuchi volgende versies voorzien van sensorische neuronen, haarzakjes, nagels en zweetklieren. Dat alles om het geheel nog echter te doen lijken.

Kunstmatige huid

Wiertlewski ziet meer in een andere studie die afgelopen week werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Robotics. Hierin beschrijven de Koreaanse onderzoekers ook een zachte, uit meerdere lagen bestaande huid, maar deze is kunstmatig. Onder het elastische oppervlak en een laag hydrogel zitten elektroden en microfoons om externe aanrakingen en vibraties te identificeren en interpreteren.

Robots die met deze huid zijn voorzien, kunnen bijvoorbeeld voelen dat ze gekieteld worden. Dit soort kunstmatige huiden zijn niet alleen belangrijk voor bijvoorbeeld een nieuwe generatie zorgrobots waarbij de interactie met mensen voorop staat, legt Wiertlewski uit, maar ook voor het verrichten van delicate taken zoals het plukken van tomaten of het verrichten van operaties. ‘Het interessante van deze kunsthuid is dat deze herstelt na beschadiging, zonder functionaliteit te verliezen’, besluit hij.