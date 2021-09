Robotkarretje Perseverance verzamelt eerste stukje Marssteen

Het robotwagentje Perseverance liet een duidelijk boorgat achter in dit rotsblok op Mars. Beeld AP

Het uitboren van het materiaal liet een duidelijk gat achter in dit rotsblok – grofweg zo groot als een koffer – in de Jezerokrater op onze buurplaneet. Na afloop werd het verzamelde materiaal veilig opgeborgen in een luchtdicht buisje van titanium, zodat een toekomstige Marsmissie het stenen cilindertje naar de aarde kan vliegen.

Eenmaal hier gearriveerd moeten de stenen de geologische geschiedenis van onze kosmische buurman blootleggen. Met wat geluk zou het materiaal zélfs antwoord kunnen geven op de vraag of in het verleden, toen op de nu roestrode planeet nog vloeibaar water stroomde, leven heeft bestaan op Mars.

De inhoud van het buisje werd door Perseverance gefotografeerd om te controleren of het nemen van het monster geslaagd was. Beeld Nasa / JPL-Caltech

Het apparaat waarmee de samples zijn verzameld, bestaat uit drieduizend afzonderlijke onderdelen en is volgens Nasa het meest complexe mechanisme dat ooit de ruimte in is gestuurd.

De komende jaren moet dat mechanisme nog meer monsters verzamelen. Perseverance heeft in totaal 43 buisjes bij zich. Rond 2026 wil Nasa samen met de Europese tegenhanger ESA een missie lanceren om die buisjes op te halen. Ze zouden dan rond 2031 op aarde arriveren.