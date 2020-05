Robothond waarschuwt Singaporezen om afstand te houden

Premier Mark Rutte bestuurt een robot tijdens een bezoek aan Boston Dynamics, vorige zomer Beeld ANP

‘Voor uw eigen veiligheid en die van de mensen om u heen, neem minimaal een meter afstand van elkaar. Dank u!’

Hoe zorg je ervoor dat mensen op gepaste afstand van elkaar blijven nu de regels worden versoepeld? Je zou mensen kunnen vragen om vrijwillig een app als 1point5 te gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. Deze app waarschuwt als andere apparaten met bluetooth te dichtbij komen.

In Singapore vindt de overheid zo’n app te vrijblijvend. Sinds een paar dagen wordt hier geëxperimenteerd met een op vier poten lopende robot die bezoekers in parken eraan herinnert gepaste afstand te houden.

Doodsbang

In een filmpje van The Straits Times (een Singaporese kwaliteitskrant) is te zien hoe het gele gevaarte door het Bishan-Ang Mo Kio-park in het centrum van de stad loopt. Het is een van de plekken waar de proef draait. De robothond maakt zijn ommetje en wordt door nieuwsgierige parkbezoekers gefotografeerd die ervoor waken te dicht in de buurt te komen. Bovenal valt op hoe een doodsbange vrouw zich uit de voeten maakt zodra de mechanische hond nabij komt.

De robothond is geen onbekende: het is de Spot van Boston Dynamics. Dit Amerikaanse bedrijf timmert al jaren aan de weg met gelikte filmpjes van zijn robots die zowel bewondering als afschuw oproepen. Bewondering vanwege de getoonde kunstjes: deuren openen, salto’s, dansjes. Afschuw omdat de robot lijkt te zijn weggelopen uit een sciencefiction-dystopie. Het voordeel van vier poten boven wielen is dat de robot beter uit de voeten kan op oneffen terrein.

Nieuwe toepassingen

Met de coronacrisis heeft Boston Dynamics nieuwe toepassingen gevonden voor zijn robot, die door bedrijven en overheden kan worden geleased. Een van de nieuwe ideeën is dat zorgmedewerkers en artsen via de robot kunnen communiceren met patiënten. Ook kan de robot eenvoudige taken uitvoeren als de temperatuur opmeten.

De robothond als parkwachter is weer een nieuwe toepassing. De proef wordt gedaan met NParks (beheerder van een groot aantal parken) en de Smart Nation and Digital Government Group. Deze overheidsorganisatie lanceerde eerder de veelbesproken corana-app TraceTogether, die ook in Nederland als voorbeeld diende voor nog te lanceren apps.

Spot is voorzien van camera’s waarmee de drukte in parken kan worden ingeschat. Volgens The Straits Times zijn die camera’s niet voorzien van gezichtsherkenningssoftware. Ook zouden geen persoonlijke gegevens en beelden worden opgeslagen. De proef duurt twee weken. Bij succes wil de overheid Spot ook in andere parken inzetten.