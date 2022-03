Robot-duo zingt, danst en redt bouwvakker van onder puin

Beeld AFP

‘Friends’ (midden) en ‘Kaleido’ (rechts) poseren in een stellage tijdens iREX2022, ’s werelds grootste tentoonstelling van robots, afgelopen week in Tokio. Kaleido zag het daglicht in 2015, Friends werd deze editie onthuld. De ‘kledinghangers’ voorkomen dat de twee omvallen.

Deze robots, ontwikkeld door Kawasaki, moeten mensen in de toekomst ondersteunen door gevaarlijk werk te verrichten. Zo kan Kaleido, de oudste en sterkste van de twee, een onder puin bedolven bouwvakker redden: tijdens een demonstratie loopt de robot, balancerend over nauwe balken, naar de plaats van het ongeval, maakt daar zelfstandig onderscheid tussen puin en persoon, ruimt de objecten uit de weg en draagt de persoon in nood (de pop links in de foto) in zijn armen naar de veiligheid.

Kaleido lijkt met een lengte van 180 centimeter en een gewicht van 80 kilo op een volgroeide man. Dat geeft hem een prima BMI, maar door zijn omvang heeft hij een beperkte wendbaarheid. Daarom onthulde Kawasaki de tengere Friends. Deze robot is ook ontworpen voor industriële toepassingen, maar specifiek in samenwerking met mensen. Om ‘haar’ sociale vaardigheden tentoon te stellen, kletst Friends op iREX met ouderen, zingt, en neemt pasjes van een danspartner over.