Robin Hood of ordinaire dief: dit is de vrouw die met haar website door de betaalmuren van wetenschappelijke uitgevers breekt

Alexandra Elbakyan Beeld Ricardo Tomás

Dat valt tegen, zeg. Het is 2009 als een 19-jarige student neurowetenschappen in Kazachstan online artikelen zoekt voor haar afstudeerproject. De meeste studies staan achter een ‘paywall’, een digitale muur die de weg naar het onderzoek verspert. Of ze even 30 euro wil betalen om één artikel te lezen. En ze zal alleen al deze week misschien wel tientallen artikelen moeten doornemen.

Sommige studenten voelen dat niet in hun eigen portemonnee, bijvoorbeeld omdat hun universiteit dure abonnementen heeft afgesloten met de uitgevers. Maar deze student, de Kazachse Alexandra Elbakyan, heeft die luxe niet bij haar onderzoeksinstituut.

Er zijn oplossingen: op internetforums wisselen studenten pdf-bestanden van wetenschappelijke artikelen uit. Elbakyan is zelf een populaire leverancier: al op haar 16de hackte ze een database met boeken over neurowetenschappen van de prestigieuze technische universiteit van Massachusetts (MIT), dus het vinden van een pdf’je is voor haar een koud kunstje.

Maar ze gaat nog een stap verder. Ze schrijft een programma dat automatisch onderzoeksartikelen downloadt, dwars door de betaalmuren heen. Het is nog steeds niet bekend hoe het precies werkt, maar het heeft te maken met het inloggen met legitieme accounts, vergelijkbaar met hoe men soms Netflix kijkt met andermans inloggegevens. In 2011 zet ze het programma om naar een website, Sci-Hub, waar ze nog steeds als enige eigenaar aan werkt. De website heeft alleen een linkje naar de webpagina van het artikel nodig om de bijbehorende betaalmuur te doorbreken.

Alexandra Elbakyan zwaait de gebruikers van haar website enthousiast gedag naast een autobiografische tekst. Beeld rv

Sci-Hub & justitie

Sinds 2011 downloaden studenten én onderzoekers van over de hele wereld elke maand miljoenen artikelen op de site, over elk onderwerp. Zo tweet een gebruiker dat in de dankbetuiging van zijn scriptie staat: ‘Dank aan mijn ouders, God, en Sci-Hub’. Een ander: ‘Als student in een land zonder gratis toegang tot complete teksten van artikelen, is Elbakyan van Sci-Hub mijn Robin Hood.’ Een derde is van mening dat Elbakyan een Nobelprijs verdient voor haar werk.

Het gebruik van Sci-Hub is wel illegaal: in 2015 klaagde onder andere Elsevier, ’s werelds grootste uitgever van wetenschappelijke vakbladen, Elbakyan aan vanwege het breken van auteursrecht. Elsevier won, maar tot op de dag van vandaag heeft Elbakyan de boete van haast 20 miljoen dollar niet betaald. Per e-mail vertelt ze dat ze ervan uitgaat dat Sci-Hub over tien jaar legaal zal zijn. ‘En zelfs als ik zou willen, dat geld heb ik toch niet.’

Vooralsnog ligt Elbakyan vanwege Sci-Hub voortdurend met de wet in de clinch. Ze is in diverse landen aangeklaagd en verloor elke zaak – waarbij ze overigens nooit kwam opdagen. In december 2021 klaagden Elsevier, uitgever Wiley en de American Chemical Society samen Elbakyan aan, ditmaal bij het hooggerechtshof van New Delhi. Daar zijn auteursrechten net iets soepeler geregeld dan in de rest van de wereld, waardoor Elbakyan zich voor het eerst door een team advocaten laat vertegenwoordigen. De zaak loopt nog. Wat het met haar doet dat haar mogelijk nog meer boetes en zelfs een gevangenisstraf boven het hoofd hangen? ‘Ik probeer er niet over na te denken’, schrijft ze.

Ook over haar verblijfplaats zegt ze liever niet te veel, ‘ergens in Rusland’, uit angst voor arrestatie en vervolging. Waar ze nooit mysterieus over heeft gedaan, is haar identiteit. Zo zwaait een digitale Elbakyan de gebruikers van haar website enthousiast gedag naast een autobiografische tekst. ‘Ik heb mijn identiteit nooit verborgen’, zegt ze. ‘Sci-Hub lost een groot probleem in de wetenschap op en daar verdien ik erkenning voor.’

Een gebroken systeem

Met dat ‘probleem in de wetenschap’ verwijst Elbakyan naar een systeem van wetenschappelijke publicatie dat volgens haar, en andere critici, op twee belangrijke manieren verrot is.

Ten eerste is wetenschap niet gratis toegankelijk. Elbakyan: ‘Dat staat in de weg van de wetenschap zelf, maar het brengt ook mensenlevens in gevaar. Neem artikelen over geneeskunde. Wat gebeurt er als die niet gelezen kunnen worden, vooral in ontwikkelingslanden?’

Ten tweede dragen de onderzoekers de lasten van het publicatieproces: niet alleen leveren zij de artikelen, ze moeten ook elkaars werk redigeren, bijna altijd onbetaald. Het is voor de carrière van een wetenschapper van zulk groot belang om in een prestigieus tijdschrift terecht te komen dat alle macht bij de grootste uitgevers is komen te liggen. ‘Als je een telefoon koopt, heb je keuze uit talloze toestellen, maar als je een chemicus bent, heb je voor een specifiek carrièrepad keuze uit maar enkele vakbladen’, zegt Jeroen Sondervan, die voor de Universiteitsbibliotheek Utrecht werkzaam is als publishing consultant op het gebied van open access.

Bij die methode betalen de wetenschappers een zo klein mogelijk bedrag aan de uitgever om hun werk te publiceren, maar is het vervolgens gratis voor iedereen te lezen. De overgang naar een systeem waar open publiceren de norm is, is lastig door de financiële belangen van de grote uitgevers. ‘Het is in die zin vergelijkbaar met de energietransitie. We proberen een stug, mondiaal systeem te transformeren’, aldus Sondervan.

Om die mondiale verandering te verwezenlijken ondertekenden elf EU-landen, waaronder Nederland, in 2018 het ‘Plan S’. Dat stelt: al het vanuit de EU gesubsidieerde onderzoek moet gratis te lezen zijn. ‘Als een soort wetenschappelijke vakbond stelt Plan S afzonderlijke landen en onderzoeksfinanciers in staat om weerstand te bieden tegen de dominante positie van uitgevers’, zegt Hans de Jonge, leidinggevende van het ‘Open Science’-programma van de NWO, de belangrijkste financier van Nederlands onderzoek.

Sci-Hub en de voortgang van open wetenschap

Dus Sci-Hub is niet meer zo belangrijk, omdat overheden en onderzoeksfinanciers het roer toch al omgooien naar open access? Zeker niet, zegt Balázs Bodó, die als econoom aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam de afgelopen tien jaar piratenbibliotheken als Sci-Hub onderzocht. ‘Zonder de dreiging van een zwarte markt kunnen uitgevers doen wat ze willen. Het alternatief, Sci-Hub, gaat pas weg wanneer de markt verandert.’

Daarom hoopt Bodó dat Sci-Hub over tien jaar niet meer hoeft te bestaan: ‘Piraterij is een symptoom van een onderliggend structureel probleem’, niet de oplossing zelf. Bovendien noemt hij het ‘schandalig’ dat Elbakyan haar vrijheid op het spel moet zetten om kennis beschikbaar te stellen.

Ook Sondervan stelt dat, hoewel Sci-Hub rammelt aan het monopolie van de grote uitgevers, het echte werk nog voor de boeg ligt: dankzij Sci-Hub zijn artikelen gratis te lezen, maar die artikelen moeten nog steeds gepubliceerd worden, waar wetenschappers bij open access voor moeten betalen. ‘Verder is open access een onderdeel van Open Science, dat de hele cyclus van wetenschap wil veranderen: we willen meer transparantie, gelijkheid, wetenschappers op meer dan alleen het aantal citaties van hun werk beoordelen en toegankelijke wetenschap voor het brede publiek.’

Voor Elbakyan zijn deze doelstellingen secundair. ‘Ik denk dat ze vooral op de kaart worden gezet door de uitgevers, om ons af te leiden van het echte doel: vrije onlinedistributie van informatie.’ Het andere kritiekpunt, dat Sci-Hub de hoge kostenposten voor de publicerende onderzoekers niet oplost, vindt ze ook niet terecht. ‘Zodra Sci-Hub legaal is, zullen de uitgevers met te hoge publicatiekosten worden weggeconcurreerd door andere uitgevers die wél redelijke prijzen vragen.’

Lucie Guibault, hoogleraar auteursrecht aan Dalhousie University, noemt deze redenering naïef: ‘Elbakyan veronderstelt kennelijk dat Sci-Hub ooit legaal zal worden, maar dat is uitgesloten.’ Als onderzoekers in een tijdschrift publiceren, tekenen ze een contract dat het auteursrecht overdraagt aan de uitgever. Sci-Hub heeft dat auteursrecht duidelijk niet, maar publiceert de artikelen toch.

De zaak voor het hooggerechtshof van New Delhi is volgens Guibault daarom al zo goed als verloren. ‘India heeft eigen nuances in de beperkingen van het auteursrecht, maar Sci-Hub kan op geen daarvan een beroep doen. Daar is de overtreding te breed en grootschalig voor’, aldus Guibault. ‘De wet staat kaarsrecht op de logica van Elbakyan.’

Toch houdt Elbakyan, de ‘piratenkoningin van de wetenschap’, voet bij stuk: ‘Als een wet voorkomt dat mensen toegang krijgen tot kennis, is de wet onrechtvaardig.’