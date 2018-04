RIVM telde 27.000 nieuwe Lyme-gevallen: waarom is er geen vaccin tegen de ziekte (terwijl dat er wel wás)?

Hoe krijg je Lyme?

Lymeziekte kan worden veroorzaakt door een tekenbeet, als de teek de Borreliabacterie met zich meedraagt. Niet iedereen die door een besmette teek gebeten wordt, wordt ook ziek.



Hoe vaak komt het voor?

De kans op een tekenbeet is het grootst in groen gebied, maar ook in stedelijk gebied leven teken, in parken of in de achtertuin. Jaarlijks worden 1,3 miljoen tekenbeten opgelopen in Nederland, vooral in juni en juli. Daarvan ontwikkelen 25 duizend mensen lymeziekte, van wie er 1.000 tot 2.500 na behandeling klachten houden. Het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIVM) maakte deze week bekend dat de totale kosten van de ziekte jaarlijks 19,3 miljoen euro zijn.



Hoe bescherm ik me tegen een beet?

Op tekenradar.nl kunt u zien waar teken actief zijn. Neem extra maatregelen zoals lange kleding en insmeren met een tekenwerend middel zoals DEET. Na wandelingen in de natuur is het belangrijk uzelf op teken te controleren.



Wat als ik toch een tekenbeet heb?

Verwijder de teek meteen. Hiervoor bestaan hulpmiddelen. Zo kunt u op de website van de lymevereniging een tekenverwijderaar voor in uw portemonnee bestellen. Noteer de datum van de tekenbeet en let op of u een rode kring of vlek krijgt om de plek waar de teek gezeten heeft of last krijgt van gezondheidsklachten zoals gewrichtspijn. Raadpleeg dan uw huisarts. Op tekenradar.nl kunt u tekenbeten en de ziekte van Lyme melden, en zo meedoen aan onderzoek.