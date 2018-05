RIVM stapt per direct uit alle tabakscommissies: 'Invloed tabakslobby te groot'

Het RIVM maakte zes jaar deel uit van een aantal Nederlandse, Europese en internationale e-sigaretten- en tabakscommissies. De werkgroepen houden zich vooral bezig met het geven van advies over de meting van de hoeveelheid teer en nicotine in sigaretten. Er was al enige tijd sprake van een opvallende dominantie in de commissies: behalve het RIVM en NVWA waren maar liefst acht afgevaardigden van de tabaksindustrie vertegenwoordigd.



De voorzitter van de zogeheten NEN-commissie tabak, Boudewijn van Duuren, werkte 26 jaar lang bij Philip Morris en was nauw betrokken bij een lobby om de huidige meetmethode veilig te stellen, zo meldt dagblad Trouw. 'Het was wel een lastig besluit. Door uit deze commissies te stappen verliezen wij invloed op bepaalde besluitvorming. Toch gaf de oververtegenwoordiging van de tabakslobby in de commissies uiteindelijk de doorslag.



Voor ons staat de volksgezondheid altijd voorop', zo verklaart RIVM-onderzoeker Reinskje Talhout. Bij het onderzoeksinstituut begon deze 'scheve verhouding' steeds meer te wringen, ook omdat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al langer meent dat 'de belangen van de tabaksindustrie niet verenigbaar zijn met die van de volksgezondheid'.



Naast het RIVM besloot ook het NVWA vandaag per direct uit de commissies te treden.