Retourtje ruimte gaat 200 tot 300 duizend dollar kosten

Onbemande testlancering van New Shepard van raketbedrijf Blue Origin in 2016. Foto Blue Origin

Blue Origin is waarschijnlijk het eerste bedrijf dat op geregelde basis ruimtevluchten gaat aanbieden aan betalende passagiers. De New Shepard-raket kan maximaal zes passagiers naar ruim honderd kilometer hoogte schieten. Dat is de officiële grens waar de atmosfeer eindigt en de ruimte begint. De stuwraket is herbruikbaar en zal op de plaats van vertrek landen; de capsule zal zich tijdens de vlucht loskoppelen en aan parachutes terugzeilen. Passagiers zijn tijdens de vlucht enkele minuten gewichtloos en hebben door grote ramen zicht naar buiten.

Blue Origin heeft de afgelopen jaren acht succesvolle testlanceringen uitgevoerd. Concurrent Virgin Galactic is op achterstand gekomen na een dodelijk ongeval met ruimteschip SpaceShipTwo in 2014. Virgin van de Britse ondernemer Richard Branson zegt al 650 tickets te hebben verkocht, maar heeft nog geen vliegdata bekendgemaakt.