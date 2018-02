Religieuze mensen zijn minder intelligent dan atheïsten: klopt dit wel?

Klopt het?

Religie is heel lastig te meten: voor sommigen is het een vaag ietsisme, anderen gaan regelmatig naar de kerk Religieonderzoeker Hans van Eyghen

Het onderzoek, gepubliceerd in Frontiers in Psychology, draait niet om de vraag of religiositeit en intelligentie omgekeerd evenredig zijn. Wel wilden de onderzoekers weten of religieuze mensen vaker vertrouwen op hun intuïtie, in plaats van rationeel te denken. Ze lieten 63 duizend mensen online een intelligentietest doen. Atheïsten scoorden wat beter bij vragen waarop het (foute) intuïtieve antwoord tegengesteld was aan het (juiste) beredeneerde antwoord. Een bekend voorbeeld daarvan is het tonen van het woord 'groen' in rode letters, waarbij mensen snel moeten reageren op de betekenis van het woord. Conclusie: vooral in situaties waarin intuïtie en ratio leiden tot tegengestelde oplossingen, scoren religieuze mensen relatief iets slechter dan atheïsten.



De deelnemers aan de studie werden geworven via nieuwssites en sociale media. Daardoor zijn effecten mogelijk eerder veroorzaakt door motivatie dan door religie. Sociaal psycholoog Hans IJzerman van de Universiteit van Grenoble vermoedt bovendien dat de gevonden effecten niet meer zijn dan meetfouten. 'Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afwezigheid van effecten die er wel zouden moeten zijn. Zo is het bewezen effect van scholing op IQ in de resultaten niet terug te zien. Verder zijn bepaalde subgroepen zonder duidelijke reden uit de analyse weggelaten, wat erop kan wijzen dat de onderzoekers een effect hebben gezocht.' De onderzoekers zelf zeggen dat de subgroepen te klein zijn.